▲ 新北市立圖書館「跨域借書」，北北基桃閱讀生活圈正式串聯。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

全台借書最強卡，2000萬本書任你借，你辦了嗎？新北桃園一證通服務9日上午在新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦共同宣示下，正式啟用，北北基桃閱讀生活圈正式串聯，將有近千萬的民眾可受惠，不僅借書更便利，望可吸引更多閱讀人口。

為服務更多閱讀人口，新北市跨域借書服務從基隆、臺北，持續延伸至桃園，新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦9日上午參加「新北桃園一證通用」啟用儀式時，共同宣布即日起，新北桃園正式展開圖書資源共享合作，未來只要透過一張借書證，便可以互相借閱兩市圖書。

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新北市繼2017年與基隆、2018年與臺北市展開閱讀資源共享的區域合作後，2019年持續將閱讀服務向南延伸至桃園，透過四縣市的跨域合作，來營造北北基桃的閱讀生活圈。

新北市長侯友宜表示，在知識經濟時代，每一個人都必須是終身學習者，這樣才能擷取新知識，充實新能力，因此新北市透過推動跨域借閱的服務，除了提供市民更便捷的借閱書籍方式，同時透過跨縣市合作，也讓「北北基桃一小時生活圈」更加緊密。

「新北借書證」串聯北北基桃閱讀生活圈！只要有了這張卡，一次可借75本書，新北市、臺北市、基隆市、桃園市四個縣市的近2000萬冊的圖書任你借，讓你借好借滿。

「北北基桃一證通用」服務市民可利用線上加值辦證及借閱證臨櫃開通的方式，即可結合4個縣市的借閱證，不需重新辦證，即日起開放申請。詳細申辦方式請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw。

「時間對我們來說完全沒用！」