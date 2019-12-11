長榮航空小松航線增班！明年立山黑部開山後天天飛　不走回頭路玩法曝

▲配合明年立山黑部4/16開山，長榮航空台北-小松航線增班天天飛。（圖／立山黑部貫光株式會社提供）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空今（11）日宣布，台北-小松航線將於明年配合立山黑部開山，自4月16日開始由現行的每週五班改為天天直飛方式營運。主要營運機型為A321-200，旺季期間將視市場需求，機動調整為廣體機型飛航。

台北-小松航線自2008年開始以每周2班方式飛航，十年來的深耕經營，2017年增班為每周5班，年載客量近10萬人次，約佔小松國際機場旅客人數的一半。

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▲長榮宣布台北-小松航線增班，明年4/16立山黑部開山後天天飛。（圖／長榮航空提供）

配合明年4/16起立山黑部開山，長榮台北-小松航線增加為每日飛航，增班後將有更充裕的機位供給，屆時可更加便利往返台灣與日本北陸的民眾，前往北陸旅遊的風潮也會更加旺盛。

長榮分析，台北-小松航線年平均載客率約8成，每年適逢立山黑部開山或是賞楓期間，更是經常一位難求，需以放大機型或是加班機方式因應，台、日籍旅客比例約7比3。

▲▼立山黑部紅葉美景。（圖／記者蔡玟君攝）

台北-小松航線可搭配每日一班的台北-名古屋航線，以不走回頭路的方式暢遊日本北陸地區，輕鬆探索素有日本阿爾卑斯山之稱的「立山黑部」，以及造訪世界文化遺產「五箇山合掌村」，對自由行旅客或旅行社規劃各式行程都相當方便。

日本石川縣知事谷本正憲日前也特別致函長榮航空董事長林寶水表達感謝之意，並且肯定長榮航空台北-小松航線的開闢，不僅促進了觀光旅遊，也強化了兩地的經濟、文化、教育等各領域的交流。

►「時間對我們來說完全沒用！」