▲說走就走！2020年「長榮直飛米蘭」， 民眾：太興奮了。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲想到米蘭來趟浪漫之旅卻不想轉機嗎？長榮航空從明年2月18號開啟台北米蘭新航線。（圖／長榮提供）

記者黃稜涵／採訪報導

壯觀華麗的米蘭大教堂、建築迷必踩點的和平之門、超好敗家的艾曼紐二世迴廊，想要到米蘭來趟浪漫之旅，卻不想花時間轉機嗎，長榮航空從明年2月18號開啟台北米蘭新航線，直飛快速又省時，讓不少民眾直呼好興奮！

▲▼民眾吳小姐開心表示，「以前都還要轉機很麻煩，現在如果是直飛的話就可以省下更多的時間，想飛去看時裝周」。

民眾吳小姐開心表示，「以前都還要轉機很麻煩，現在如果是直飛的話就可以省下更多的時間，因為常常看到很多藝人跟部落客，都會在自己的動態分享很多時裝周的照片，覺得很羨慕很想要去看一下」。喜愛攝影的民眾李先生則提到，「想要去米蘭拍米蘭大教堂還有一些古蹟等等，很期待有直飛的班機，可以開始安排行程了」。

▲米蘭是「時尚必BUY勝地」，各大精品折扣季保證讓你買到手軟。

米蘭要怎麼玩，四大秘笈帶你成為旅義達人，祕笈一「時尚必BUY勝地」，各大精品折扣季保證讓你買到手軟，到艾曼紐二世迴廊、蒙特拿破崙大街、菲登扎，或是購物村都能大買特買；祕笈二「超難忘道地美食」，不管是奢華及樸實並存的番紅花飯，又或是細火慢燉的燉牛膝，絕對能滿足你挑剔的味蕾。

▲▼民眾張先生提到「因為明年是結婚2週年，想帶老婆去時尚又浪漫的米蘭二度蜜月」

祕笈三「怎麼拍都美」，美到冒泡的科摩湖、華麗迷幻的威斯尼都是蜜月首選，祕笈四「經典之旅」，除了米蘭的藝術氣息，一定要記得朝聖「最後的晚餐」真跡，好吃好玩又好買的米蘭，也是夫妻想二度蜜月的浪漫聖地，民眾張先生提到，「因為明年是結婚2週年，和老婆沒有去過歐洲，時尚又浪漫的米蘭現在有直飛很方便，想去那邊二度蜜月」。

▲微風南京外牆上的超大廣告氣勢十足，不論是走路或是坐車經過，都忍不住多看兩眼。

微風南京外牆上的超大廣告氣勢十足，不論是走路或是坐車經過，都忍不住多看兩眼，米蘭集結了藝術、歷史文化、時尚設計，2020長榮直飛，帶你探索充滿魅力的時尚之都。