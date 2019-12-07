長榮航空辦AI競賽　政大、台大隊伍拔優勝！抱走24萬元獎金

▲SAS、中國人壽及長榮航空三方首次聯手舉辦「2019 AI新銳領航者競賽」。（圖／長榮提供）

記者李宜秦／台北報導

由全球數據分析與人工智慧解決方案領導廠商SAS、中國人壽及長榮航空三方首次聯手舉辦的「2019 AI新銳領航者競賽」，歷經2個多月、近600名學生的激烈挑戰，最終冠軍隊伍由政治大學企業管理研究所與金融學系研究所、台灣大學流行病學與預防醫學所的同學勝出，兩組各得12萬元冠軍獎金、共24萬元，全部得獎隊伍共獲62萬元總獎金。

本次競賽以模擬企業導入AI實際營運來設計賽程，參賽者必須歷經完整端到端(End to End)的分析流程，包含資料清理、模型建立到調整模型準確度等挑戰。SAS台灣總經理陳愷新指出，今年參賽同學不僅資料處理細膩度高，也懂得嘗試多元的模型建立方法，顯見AI基礎技能的養成在校園日趨成熟。

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▲SAS、中國人壽及長榮航空三方首次聯手舉辦「2019 AI新銳領航者競賽」。（圖／長榮提供）

代表金融業組別，近期「全面啓動數位轉型」的中國人壽，賽制主題是以既有客戶購買紀錄，請學生預測下一步可能興趣商品及擴展潛在客戶。入選決賽的選手有人提出包含與健身或醫療機構異業合作的外溢保單提案，也有人加入業務員擅長商品類型的分析，讓AI應用情境更具備商業價值。

而首次挺進校園大數據競賽的長榮航空，本次更提供超過百萬筆的資料，賦予參賽者以航班、購票、油耗等資料，預測控管成本的任務。長榮航空表示，航空業為了兼顧飛安及服務品質，要達到最適化的成本控管變因非常多，仰賴機器學習建置模型已是必要。

▲「2019 AI新銳領航者競賽」得獎名單。（圖／長榮提供）

長榮航空指出，優勝隊伍運用了許多創意來強化模型的完整性，包含提出起飛與落地點溫差、出國歸國影響行李重量、搭機年齡層的體重差異，甚至主動納入外部資料如氣象，不同觀點令人激賞。

本次「2019 AI新銳領航者競賽」共吸引29間大專院校近600位學生參賽，學生在二個多月內，接受SAS培訓資料探勘、特徵工程、建模、模型比較與模型解釋等重要AI技能，晉級決賽同學也需模擬如何向管理階層說明導入AI成效與應用情境。

最終結果中國人壽組:第1名國立政治大學「薩斯騎士團」、第2名國立臺灣大學「開心參加為錢奮戰」、第3名國立中山大學「發da財」；長榮航空組:第1名國立臺灣大學「宜家家居新店店」、第2名國立臺灣大學「SAS International」、第3名國立政治大學「SAS你」，得獎隊伍共獲62萬元獎金。