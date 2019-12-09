長假出國、短假住星級酒店「2020請假攻略」刷對卡10元1哩　一飛再飛最懂玩

▲新的一年即將到來，許多人關注2020請假攻略，希望及早安排假期。（圖／Pixabay，下同）

生活中心／綜合報導

歲末年終即將迎接2020年到來，許多人正充滿鬥志著手研擬新年新計畫！隨著海外旅遊風氣興盛，相信最多人關注的絕對是2020年請假攻略，從最近的元旦開始可以請2休5，或春節請2休11，加上228、清明、勞動節、端午、中秋及雙十國慶一共8個連假！近期美國運通長榮航空簽帳金卡打破門檻推出首年免年費，辦卡首3個月最高10元兌換1哩的夢幻紅利，還可享有機場貴賓室及國內星級飯店優惠價，懂玩愛旅遊的你，及早規劃旅程的同時，更要善用工具將日常消費拿來累積哩程數兌換免費機票、座艙升等，長假、短假通通玩好玩滿、FUN肆享樂。

▲美國運通長榮航空簽帳金卡首三個月最優可享10元1哩，令想飛的心無法再壓抑。

聚餐、血拚、刷機票…通通累積夢幻紅利哩程

美國運通長榮航空簽帳金卡近期為抓住「愛玩質客」的眼球，大幅降低門檻推出首年免年費的優惠，無論朋友聚餐、日常消費、百貨購物…每消費25元即可獲得1哩，而且祭出超誘人「累積哩程開外掛」限時方案：辦卡首3個月內刷卡消費不限國內外及消費類別、免登錄可享消費每累積1哩即可再額外得1哩，「買一送一」算一算只要NT12.5即可兌換1哩，最高加贈10萬哩。

最驚喜的是，買一送一還可再與購買長榮航空機票哩程加碼50%優惠合併使用，等於最高可用10元兌換1哩，且生日當月搭乘長榮航空，單段最高哩程航段可多獲75%生日贈哩，徹底令想飛的心再也無法壓抑！

▲美國運通長榮航空簽帳金卡可想國內星級酒店住宿超值價。（圖／資料照）

不分海內外提供尊榮服務，享受最Chill的旅行

喜歡早一點到機場從容等待登機？美國運通長榮航空簽帳金卡首年刷卡滿20萬元後更可享Priority Pass會籍，享有一年5次免費使用全球超過1,200間機場貴賓室和免費限定區域接機或送機服務；用美國運通長榮航空簽帳金卡刷當次國際機票或團費80%即可享桃園、台中、高雄外圍指定停車場全年不限次數、最高免費停車20天的服務。

偶爾遇到較短的小假期想在國內走走、散散心，也可選擇入住台北國賓、台中雅緻、長榮桂冠、高雄漢來等指定星級酒店，以每晚住宿3300元的超值優惠價，悠閒享受飯店設施及尊榮服務，徹底放鬆身心靈，享受生活的美感與高度。

▲懂玩懂享受的你，一定要善用工具為自己安排一次次最Chill的旅行。

懂玩懂享受、崇尚Work-Life balance的你，當然要善用美國運通長榮航空簽帳金卡的夢幻紅利幫自己規劃最Chill的度假行程，美國運通的365天24小時全球支援服務、全球失卡零風險更讓你安心度假，開放感官盡情享受，真正好好充電休息，聰明消費、用哩程飛得更好、更遠，實現最Chill的旅行！

更多資訊參考:

https://www.americanexpress.com/tw/benefits/evagold.html?extlink=201912EVAGold_Etadvlink

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