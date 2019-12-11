圖／搶攻青年票！朱立倫率高顏值戰將佈局全台團輔選韓國瑜





▲朱立倫「決戰D-Day！30天突圍反攻 新世代戰鬥團成軍」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

距離總統大選倒數30天，剛接任韓國瑜全國競選總部主委的朱立倫，已著手進行整合，他11日上午公布「新世代戰鬥團」名單，召集全國黨內青年議員，分為政論戰將、青年組、在地強棒組，其中包括李柏毅、鍾沛君、耿葳、羅廷瑋、陳偉杰、朱珍瑤，顏值超高。

朱立倫一一介紹新世代戰鬥組成員，強調他們不論是在各個政論節目上的表現，或在各領域中都具有代表性，將在選前最後衝刺階段，擔任各地輔選的重要角色，他們將在自己的選區、專業領域，匯集更多領袖、青年力量，替藍營爭取更多選票，催出韓國瑜最欠缺的青年選票。

朱立倫接任韓國瑜競選主委後，兩天內皆連拜會前國民黨主席吳伯雄、前總統馬英九前主席、致電洪秀柱前主席，11日上午則拜會吳敦義主席，完成競總榮譽主委、競總架構對接黨務的安排，擴大各界支持。

隨後，朱立倫召集全國近40位青年議員戰將，成立新世代戰鬥團，突圍反攻，吹起決戰明年1/11的號角，新世代戰鬥團主要由六、七、八年級組成，將分為三個組別分進合擊，政論戰將集結口才辨給、平日為黨辯護的攻防戰將。

在地強棒組則是由各地方親和力、服務好評的青年人才加入，力圖提升各地輔選力道，深根基層，不放棄任何一個角落的支持；時代青年則由形象清新、代表藍營未來的新生代擔綱，傳達青年心聲！

▲朱立倫「決戰D-Day！30天突圍反攻 新世代戰鬥團成軍」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲徐巧芯介紹李明賢時，特別稱讚他攻破外交部大門。（圖／記者林敬旻攝）



新世代戰鬥團名單：

政論戰將9人

李明賢

徐弘庭

鍾沛君

游淑慧

江怡臻

葉元之

羅智強

張斯綱

李柏毅

時代青年組12人

徐巧芯

耿葳

陳偉杰

宋雨蓁

張淵翔

朱珍瑤

黃健豪

羅廷瑋

曹嘉豪

廖先翔

王威元

簡志偉

在地強棒組16人

蔡淑君

洪佳君

白珮茹

游顥

魏嘉彥

林沛祥

藍敏煌

陳儀君

劉哲彰

陳美梅

劉安祺

梁為超

顏莉敏

李鎮國

宋立彬

李雅芬