返鄉不用搶！台鐵6班新自強號　12/17起花東人優先訂票

▲台鐵12/17開放6班車供花東人優先訂票。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

花東遊子有福了！交通部台鐵局自本月17日起，開放花東民眾優先預訂3班新自強號列車，未訂完的座位則再開放一般民眾。台鐵指出，只要提供設籍花東的身分證，或是有設籍花東的配偶與直系血親一親等的親屬，就可在乘車日前12日間優先訂票。

台鐵局指出，台北往花蓮的實名制列車包括206、238車次，花蓮往台北為207車次；台北往台東的實名制列車則為408車次，台東往台北為405、431車次。由於台鐵列車車票均在乘車日前14日開放售票，換言之，此實名制列車，花東人可在乘車日前12日到14日優先購買。

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▲每逢連續假期，台鐵就會上演搶票大戰。（圖／記者賴文萱攝）

台鐵局說明，若乘車日為週一至週五，實名制列車可訂票時間極為開放訂票日後（含）3天，如乘車日為12月31日(週二)，實名制可預訂日為12月17日(週二)、18日(週三)及19日(週四)。

乘車日為週六者，可訂票時間為前兩週的週五、週六及前一週的週日及週一：如乘車日為1月4日(週六)，實名制可預訂日為12月20日(週五)、21日(週六)、22(週日)、23日(週一)。

乘車日為週日者，可訂票時間為前兩週的週五、週六及前一週的週日、週一及週二：乘車日為1月5日(週日)，實名制可預訂日為12月20日(週五)、21日(週六)、22(週日)、23日(週一)及24日(週二)，以此類推。

▲▼台鐵12/17起開放花東實名制列車訂票。（圖／台鐵提供）

▲台鐵12/17起開放花東實名制列車訂票。（圖／台鐵提供）