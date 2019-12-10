生活津貼沒著落⋯台鐵改花錢買「舒壓小物」　拿到員工通通傻眼

▲台鐵產業工會理事長王傑。（圖／產工提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局是百年老店，不只設備老舊須改善，整體財務結構也有待調整，員工福利等也是改革重點。然而台鐵產業工會爆料，台鐵沒錢發放生活津貼，卻將經費用於購置舒壓小物「桌上型拳擊球」、「磁力巴克球」，宣稱可讓員工舒壓。產工理事長王傑痛批，「只覺得很瞎，與其花錢買這些東西，不如提升待遇、補足人力」。

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台鐵產工指出，去年底發生普悠瑪事故後，交通部宣稱台鐵將改革，台鐵局長張政源也說，要為台鐵員工爭取加薪，行政院長蘇貞昌在鐵路節典禮也公開表示，「要錢給錢，要人給人，要改就改，我希望台鐵有好將來」。

▲台鐵發放舒壓小物。（圖／產工提供）

然而台鐵今年5月向交通部提報，爭取台鐵員工比照軍公教生活津貼，如子女教育、結婚生育等最多補助5個月薪水，該案至今仍未核准，行政院甚至在10月退回，要求交通部、台鐵局再行斟酌。

產工指出，台鐵局為了讓員工舒壓，竟非繼續爭取津貼，而是轉而購置舒壓小物「桌上型拳擊球」、「磁力巴克球」、「小投籃機」，宣稱其可讓員工舒壓，台鐵員工實際操作後，更感匪夷所思。

▲▼台鐵發放舒壓小物。（圖／產工提供）

產工理事長王傑表示，台鐵局在各單位均發放2個舒壓小物，但拿到的人都覺得「很瞎」，且小投籃機並不好操作，玩個幾次都投不進，反而會讓人更不耐煩，拳擊球更是無法舒緩壓力、一踢就飛走。

王傑表示，與其花錢買這些舒壓小物，不如落實生活津貼發放，才是員工真正關心的重點，台鐵也應提升待遇、補足人力，有充足的人力與合理的薪資，員工壓力自然降低，也就不需要這些舒壓小物。

對此，台鐵局表示，稍後將會有所回應。