　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

生活津貼沒著落⋯台鐵改花錢買「舒壓小物」　拿到員工通通傻眼

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台鐵產業工會理事長王傑。（圖／產工提供）

▲台鐵產業工會理事長王傑。（圖／產工提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局是百年老店，不只設備老舊須改善，整體財務結構也有待調整，員工福利等也是改革重點。然而台鐵產業工會爆料，台鐵沒錢發放生活津貼，卻將經費用於購置舒壓小物「桌上型拳擊球」、「磁力巴克球」，宣稱可讓員工舒壓。產工理事長王傑痛批，「只覺得很瞎，與其花錢買這些東西，不如提升待遇、補足人力」。

請繼續往下閱讀...

台鐵產工指出，去年底發生普悠瑪事故後，交通部宣稱台鐵將改革，台鐵局長張政源也說，要為台鐵員工爭取加薪，行政院長蘇貞昌在鐵路節典禮也公開表示，「要錢給錢，要人給人，要改就改，我希望台鐵有好將來」。

▲▼台鐵發放舒壓小物。（圖／產工提供）

▲台鐵發放舒壓小物。（圖／產工提供）

然而台鐵今年5月向交通部提報，爭取台鐵員工比照軍公教生活津貼，如子女教育、結婚生育等最多補助5個月薪水，該案至今仍未核准，行政院甚至在10月退回，要求交通部、台鐵局再行斟酌。

產工指出，台鐵局為了讓員工舒壓，竟非繼續爭取津貼，而是轉而購置舒壓小物「桌上型拳擊球」、「磁力巴克球」、「小投籃機」，宣稱其可讓員工舒壓，台鐵員工實際操作後，更感匪夷所思。

▲▼台鐵發放舒壓小物。（圖／產工提供）

▲▼台鐵發放舒壓小物。（圖／產工提供）

▲▼台鐵沒錢發放生活津貼，卻將經費用於購置舒壓小物。（圖／翻攝畫面／工會提供）

產工理事長王傑表示，台鐵局在各單位均發放2個舒壓小物，但拿到的人都覺得「很瞎」，且小投籃機並不好操作，玩個幾次都投不進，反而會讓人更不耐煩，拳擊球更是無法舒緩壓力、一踢就飛走。

王傑表示，與其花錢買這些舒壓小物，不如落實生活津貼發放，才是員工真正關心的重點，台鐵也應提升待遇、補足人力，有充足的人力與合理的薪資，員工壓力自然降低，也就不需要這些舒壓小物。

對此，台鐵局表示，稍後將會有所回應。

ET快訊
聯誼超衰籤運！淡妝妹被逼交出正妹閨蜜IG　男狂密秀下限...
蔣欣「36歲少女凍齡」撇步曝！出道24年臉都沒變：美就是要自
高嘉瑜18歲就被挖上吳宗憲節目！嫩臉激似楊丞琳舊片起底：差點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

易遊網「雙12旅遊盛典」優惠超殺！飛日本東北來回機票3千有找

越捷再開新航線！連接印度新德里至胡志明市、河內　0元機票限時搶

聯誼超衰籤運！淡妝妹被逼「交出正妹閨蜜IG」　憤世哥狂密秀下限...結局療癒

台灣囝仔出征北京奪「小坎城」微電影第三名　　趴地整天拍《流浪者》毛孩

保存怦然心動的回憶！臺文館打造「創齡社群資源箱」邀銀髮族編輯圖文小誌

升空近半年！福衛七號釋出首波大氣觀測資料　即起供全球下載

旗津阿婆讚：小孩很漂亮！下秒「直球吐心聲」　夫妻倆心碎：不用硬聊沒關係

生活津貼沒著落⋯台鐵改花錢買「舒壓小物」　拿到員工通通傻眼

倡議20多年！「國影中心」設置條例三讀通過　新場館2021完工

想要寶寶男友卻戴套！下秒秀「小洞洞」解釋功能：要過篩　女友超吐血

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

第1代iPhone、上百台蘋果電腦　真・果粉！超狂博物館等級收藏

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

吳宗憲莫文蔚合唱《廣島之戀》　大爆未婚生子都是因為這首歌XDD

韓國瑜牽張善政高歌改編採紅菱 「我們牽手選總統為人民一條心」

易遊網「雙12旅遊盛典」優惠超殺！飛日本東北來回機票3千有找

越捷再開新航線！連接印度新德里至胡志明市、河內　0元機票限時搶

聯誼超衰籤運！淡妝妹被逼「交出正妹閨蜜IG」　憤世哥狂密秀下限...結局療癒

台灣囝仔出征北京奪「小坎城」微電影第三名　　趴地整天拍《流浪者》毛孩

保存怦然心動的回憶！臺文館打造「創齡社群資源箱」邀銀髮族編輯圖文小誌

升空近半年！福衛七號釋出首波大氣觀測資料　即起供全球下載

旗津阿婆讚：小孩很漂亮！下秒「直球吐心聲」　夫妻倆心碎：不用硬聊沒關係

生活津貼沒著落⋯台鐵改花錢買「舒壓小物」　拿到員工通通傻眼

倡議20多年！「國影中心」設置條例三讀通過　新場館2021完工

想要寶寶男友卻戴套！下秒秀「小洞洞」解釋功能：要過篩　女友超吐血

iPhone Podcasts App傳當機！用戶哀號：每2分鐘掛點一次

台中飛灰處理費去年1噸6千元今年暴增1萬6千元　議員：不如自己蓋掩埋場

小白兔「百烈掌按摩」5千人萌翻：我也要！　過來人揭殘酷真相

10月至今流感已釀11死　長者、幼童重症高危險群儘速接種公費流感疫苗

嘉義水牛公園池塘中央浮出一具屍體　死因待查　

原本下山要求婚...車卡山路叫拖吊「5千變1萬4」　怒向消保官投訴

2020台灣燈會在台中！　交通大隊祭出護身口訣「12345」

澳門輕軌10日正式開通！覆蓋熱門景點　月底前免费搭乘

智伸科11月營收年增13.72%「續創單月雙位數成長」　前11月累計已超越去年整年

總是睡不好...可能是「個性」害的　研究：越樂觀睡眠品質越好

生活熱門新聞

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

滿月油飯「生米配蛋」　網：快拿去換

4生肖本周「偏財運」大爆發

外送哥瞥見「D級雙峰+小褲褲」超衝擊

交通部今核准星宇航空營運

加油拿簽帳卡糗炸...老妹驚呆惹網笑

小老婆半夜「滿臉冰裂紋」過來人曝真相

外送神人曾日賺8千　他拍片指點菜鳥小撇步

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

彩券行妹事業線超深　嗲聲讓網暴動了

高雄工地訂10個便當又退掉　小蜜蜂倒貼600元淚PO網

更多熱門

相關新聞

老虎陪搭火車！新竹動物彩繪列車開跑

老虎陪搭火車！新竹動物彩繪列車開跑

新竹市政府與台鐵跨界合作，以新竹動物園的動物明星為主題，打造動物彩繪區間車，市長林智堅今(10)日7點半帶著剛上任的「行銷大使」河馬樂樂，從台鐵六家站搭乘動物彩繪區間車、前往新竹站，一路在臉書直播「開箱」過程，瞬間湧入破千讚和超過200則留言。

台南西線發生疑臥軌命案　女臟器外露亡

台南西線發生疑臥軌命案　女臟器外露亡

台南行人臥軌　網嚇：列車突然晃

台南行人臥軌　網嚇：列車突然晃

「妳是我的小林志玲」　台鐵段長涉性騷休職半年

「妳是我的小林志玲」　台鐵段長涉性騷休職半年

搭區間一陣毛！台南妹突遭肘擊正臉

搭區間一陣毛！台南妹突遭肘擊正臉

關鍵字：

台鐵生活津貼舒壓

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

郭采潔走鐘崩壞！無P素顏近照曝…網傻眼：怎變這樣

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

「國民女友」台上大方脫衣炸胸　遭宅宅當眾告白

妻遭夫狂捅噴血慘死　兒一旁目睹

常找不到人！「最不愛報備行蹤」星座Top5

他求歡失敗「用表格記錄」　嫩妻開信件傻眼

她100萬買新賓士　開回家2小時出事

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

更多

最夯影音

更多
陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死
酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

《神力女超人1984》 預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面