叫車乘客卻消失！計程車司機收「6字訊息」懂了...衝入驚見1對4

▲計程車示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉亭／綜合報導

成都一名計程車司機9日如往常一樣，透過APP接客，但在抵達目的地之後，卻一直苦等不到乘客，聯繫之後對方也只小聲的請他看簡訊，沒想到一打開就發現了求救訊息，雖然擔心是惡作劇，仍然通報警察協助。

根據《紅星新聞》報導，滴滴史姓司機透露，9日晚間8時許接到一個案子，是一名在成都龍泉驛區大面街道的男子，要坐車去雙流國際機場，他打電話過去詢問地址時，對方說話聲音有點慌，比較小聲。

結果史司機抵達社區之後，沒有看見乘客，只好再次打電話詢問，這時對方又小聲得說，事情還沒有辦完，麻煩開進社區；但開進去之後還是空空如也，這時乘客講了一句「你看一下訊息」。

▲計程車司機收到求救訊息，機警救了乘客。（圖／翻攝自紅星新聞）

而打開訊息之後，史司機看見乘客傳了「我被人控制了」的求救訊息，當時以為是惡作劇，因此又打電話過去確認「是不是需要報警」，對方也只回答「是」，全程都很小聲。

直到晚上8時54分史司機終於得知確切所在地，這時再次打電話給乘客，但還沒說上幾句，突然電話就變成一名女子聲音稱，「打車的人不走了」。但在電梯門打開後，史司機看見一名20多歲的小伙子背著包包，被三、四個人圍在中間，所幸有警察同行，才成功地將人救下樓。

在開車前往機場的路上，這名小伙子透露，「自己是雲南人，被同學喊來玩，到想離開的時候，對方卻不讓走了」。他也不斷感謝史司機，「當時我全部希望都在你身上，要是你們也沒辦法，我估計只有拿菜刀和他們拼了」。

這名被同學拐來的小夥子姓趙，他表示一名很久沒聯絡的小學同學不斷盛情邀約，因此在5日晚間飛到成都，準備來這旅遊，順便看看對方的工作。沒想到只有第二天去了一些景點，其他幾天都在認識「朋友們」講祕密項目，投幾千幾百塊就能收回百萬。

小趙感覺到不對勁，9日買了機票告訴同學要走了，「他還很不滿，說我對不起他，又讓他那些朋友來勸我。」雖然小趙曾經試著要報警，但是不方便說話，最後只好向滴滴司機求救，真的很感謝司機大哥和民警。