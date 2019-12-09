5大學生夜衝0度武嶺！機車松雪樓前故障　1人被凍到高山症發作

▲大學生的機車在松雪樓前發生故障，動彈不得，5人受困在海拔3150公尺高的寒冷山上。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

人不輕狂枉少年，5名大學生想要抓住合歡山首波瑞雪的尾巴，在深夜騎著3部機車衝上0.7度的武嶺賞雪，雖然積雪已退，但雪融後的後勁還在，5人在接近零度的松雪樓前險些凍僵，合歡派出所員警獲報後，在奇寒的深夜裡趕往營救，5名大學生最終成功脫險。

▲合歡山上溫度計顯示接近零度的低溫。

新城分局指出，前日夜間5名大學生騎乘3部機車前往合歡山武嶺賞雪，但保暖裝備不足，行經關原段的合歡派出所時已受不了，於是躲進合歡所避寒，員警好心地幫這5名熱血青年啟動回溫SOP，包括提供毛巾擦拭、烘乾手套、吹拂電熱扇、沖泡薑茶咖啡等驅寒措施，並告知提醒現在山上溫度可能接近零度，千萬不要逞強。待5人身體回溫後，決定還是要上山留下壯舉紀念，員警則叮嚀他們若遇任何危難，一定要馬上報警求助，以免發生危險。

果然，40分鐘後，其中1名大學生的機車在松雪樓前發生故障，動彈不得，5人受困在海拔3150公尺高的冷山上，飽受寒風吹襲，於是打電話回合歡派出所求助，警員呂小平獲報後，立即攜帶工具組上山救援。

▲▼警員攜帶工具組上山救援，查看機車電瓶、空氣濾清泡綿、啟動馬達等零件。

到場後，發現該名大學生的新購置機車突然無法發動，疑似氣溫太低，啟動馬達、噴嘴、保險絲等精密零件迅速結凍，以致停車後無法發動，善於修復汽車的警員呂小平從未遇過這項新難題，於是立即撥打電話至天祥派出所，以視訊的方式聯繫新城分局的車神賴彼得，請其用視訊功能查看機車電瓶、空氣濾清泡綿、啟動馬達等零件，現場指導拆解檢視。

結果搞了近1個小時還是無法發動，員警呂小平的下巴都凍到麻痺了，張不開口，想講話都變得含含糊糊、詞不達意，此時屋漏偏逢連夜雨，其中又有一名大學生發生嘔吐、頭痛、發抖等輕微高山症症狀，警員呂小平當機立斷，遂決定先將故障機車放在松雪樓前，迅速將5名幾近凍昏的大學生載回合歡派出所安置。回到合歡所後已是凌晨2點半，警員呂小平遂提供泡麵供5人解飢，並讓罹患高山症的學生躺下休息，其餘同學則在溫暖的合歡派出所內打盹，度過漫漫寒夜。

隔日早上，合歡山頭冒出耀眼的太陽，將武嶺、松雪樓前曬的暖洋洋的，此時，大學生再度上山試騎故障機車，結果這部罹患高山症的機車可能經太陽曬暖了，竟然一發即動，頓時解決了5人的困境。

▲員警將5名大學生載回合歡派出所安置，提供泡麵供5人解飢。

5人在中午即將離開合歡所下山時，頻向警員呂小平道謝，感謝警察叔叔對他們細心的照顧，他們歷經冰風考驗，但他們5位同學彼此間始終不離不棄，也幸好有警察叔叔前來搭救，也在昨天終於看到了合歡山壯麗的雲海美景，過程雖充滿驚險，但也不虛此行。

合歡派出所所長林福長指出，昨夜員警助民脫困事件，雖非首例，但也絕不會是最後一件，從現在開始，合歡山雪季長達3個月之久，員警料想一定還有來自各地的大學生「前仆後繼」前來夜衝武嶺，但在大自然前一定要有謙卑之心，林福長呼籲，騎機車夜衝武嶺的遊客一定要在行前檢查機車各零件，確保運行正常，身上則要穿戴厚棉襪、全罩式安全帽、覆蓋式臉罩、防風手套、羽絨衣、防風外套、兩截式雨衣雨褲、雨鞋等保暖防濕設備再上山，如此才能達成攻頂壯舉，同時確保自身安全。

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