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台德建交公聽會激烈辯論！議員質疑受制中國　外交官員：保持關係不容易

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▲▼德國聯邦議院（德國國會）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國聯邦議院（德國國會）針對「對台關係」展開辯論。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

德國公民克羅茲堡（Michael Kreuzberg）發起與台灣建交的請願，在10月突破5萬人門檻，德國國會請願委員會9日正式召開公聽會，各黨議員和外交官員對此展開激烈辯論，包含對「一中原則」的態度、是否受制於中國等。外交部官員席格孟特表示，目前台德關係良好，應再擴大實務面交流。

根據《中央社》報導，社會民主黨（SPD）議員莫勒（Siemtje Möller）詢問，從各國案例看，只要和台灣有密切關係，就會受到來自中國的抗議，對此德國政府該如何因應？

負責亞洲政策的外交官員席格孟特（Petra Sigmund）表示，從台灣的邦交國現況來看，要和台灣保持關係確實不容易，但目前德國與台灣的關係良好，台灣的科技部、經濟部等部會首長都曾訪問德國。

席格孟特說，德國與中國關係密切，違反一中政策將嚴重影響對中關係，不符合德國的國家利益，且德國不承認台灣是主權獨立國，因此首長不能與台灣的代表會面，歐盟各國也相互約定，不和台灣外交與國防部長接觸。儘管如此，台德雙方在能源、金融、轉型正義等領域都有密切合作，未來應該在實務方面擴大合作。

最後左派黨（Die Linke）議員李畢希（Stefan Liebich）指出，若認為台灣並非主權獨立國家，那該如何解釋德國正計劃派軍艦通過南海和台灣海峽？席格孟特不願正面回答，僅表示目前該計畫尚無具體規劃。

►德國要派軍艦「航行台灣海峽」　德國國防部長：傳達明確訊息的時刻到了
►德國請願與台建交「發起人找到了」：台灣是民主燈塔

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