無緣東奧、世足賽！俄羅斯被禁賽4年...華春瑩：反對體育賽事「政治化」

▲俄羅斯未來4年禁止參加國際大型運動賽事。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

世界反禁藥組織（WADA）執委會9日決議，因為俄羅斯竄改藥檢紀錄一事，將在未來4年禁止參加國際大型運動賽事，包括2020年的東京奧運和2022年的世界盃足球賽。對此，中國外交部發言人華春瑩10日指出，中國政府對使用禁藥採取「零容忍」態度，同時也反對將體育賽事「政治化」。

今（10）日中國外交部例行記者會上，有記者問及，世界反禁藥組織9日作出決定，禁止俄羅斯在今後4年內參與重大國際體育賽事。俄總統、總理、外長相繼表態，認為相關機構近年來針對俄方反復祭出各種制裁決定，此次禁令是西方國家孤立俄的又一次嘗試。

華春瑩對此表示，俄羅斯是國際奧林匹克大家庭的重要成員，有大量熱愛奧林匹克事業、健康向上的高水平運動員，為推動奧林匹克事業發展作出了積極貢獻。

▲普丁對於禁賽一事，表示希望不要對運動員進行集體懲罰。（圖／路透）



她補充說，中國政府歷來高度重視反禁藥工作，對使用禁藥採取「零容忍」態度，同時也反對將體育賽事「政治化」，主張保護各國乾淨運動員的合法權益，真正維護國際體育運動的公正、公平與純潔。

俄羅斯以往在各種運動賽事上都有亮眼的表現，不僅在未來4年被限制不能舉辦大型國際賽事，也不能爭取在2032年舉行的奧運和帕運（Paralympic Games）的主辦權。俄羅斯反禁藥組織（RUSADA）有21天的時間可以考慮，選擇接受懲處或是上訴，如果提出上訴，全案將移交國際體育仲裁院（CAS）進行裁決。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）則表示，禁令是出自於政治目的且違反奧運憲章的，並希望不要對運動員進行集體懲罰，任何懲罰都應該是個人的，不要讓那些與違法行為無關的人受牽連。

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