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今晨9度「6縣市低溫特報」晚起變天　一張圖看本周天氣！下周飆回30度↑

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▲▼ 下雨天 ,梅雨 。（圖／記者張一中攝）

▲北部、東北部晚起變天。（圖／資料照／記者張一中攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員王品翔表示，今天（10日）清晨輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣寶山的9度，晚起至周三、周四北部、東北部降雨機率增加。天氣風險公司製作本周天氣圖卡，提醒周末會大回暖。氣象專家吳德榮也說，周日之後愈來愈暖，帶來暫離冬天的錯覺，下周一西半部高溫都將升至30度以上、白天微熱。

氣象局今晨對6縣市發布「黃色燈號低溫特報」，今晨至上午新竹縣、苗栗縣、雲林縣、南投縣、高雄市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率。

請繼續往下閱讀...

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨新竹、台南、花東縱谷局部地區出現10、11度；白天各地溫度回升到20度以上，北部約21到23度，中南部約26度，中南部民眾要注意日夜溫差大。

▼氣象局對6縣市發布「低溫特報」。（圖／點圖可放大／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

王品翔說，今晚起北部、東北部降雨機率稍微增加，周三、周四東北季風下來，北部高溫將降2、3度來到約20度，降雨機率也會增加；周五、周六東北季風減弱，氣溫再度回升，北部約25、26度，中南部上看28、29度。

天氣風險表示，度過冷冷一周後，這周預計只有一波東北風影響，冷空氣會在周三、周四南下，強度不是很強，僅北部、宜蘭會轉涼下雨，低溫約15度；中南部沒明顯影響，維持天天都是好天氣，但弱風時空氣品質比較差，周二前、周五後記得戴口罩。

天氣風險指出，周五後冷空氣減弱，北部大幅回暖，迎風面的花東則有短暫陣雨；整體來說這周的天氣就是「不冷」，周末還會大回暖。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，未來一周並無明顯冷空氣南下，尤其是周日之後愈來愈暖，帶來暫離冬天的錯覺，周日中南部高溫都在30度以上，北部也會回升至接近30度左右；下周一西半部高溫都將升至30度以上、白天微熱。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼天氣風險製作本周天氣圖卡。（圖／點圖可放大／翻攝天氣風險臉書）

天氣圖。（圖／翻攝天氣風險臉書）

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