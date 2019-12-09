影／低溫特報！竹苗等5縣市亮黃燈　今晚到明晨下探10度

▲氣象局持續針對5個縣市發布低溫特報。（圖／記者周宸亘攝）



記者賴文萱／台北報導

輻射冷卻影響，今（9日）晚至明（10日）清晨局部地區有10度以下氣溫，中央氣象局10時13分持續發布低溫特報，新竹縣、苗栗縣、雲林縣、南投縣、花蓮縣5個縣市亮起黃色燈號。

氣象局從11月1日開始，低溫特報新增3種燈號示警，分別是「黃色」燈號，代表平地氣溫降至攝氏10度以下，屬於寒冷等級；「橙色」燈號，代表平地氣溫降至攝氏6度以下，屬於非常寒冷等級；「紅色」燈號，代表平地氣溫連續24小時低於攝氏6度，屬於嚴寒等級。不過，新訂低溫特報中，馬祖地區因緯度較高，當地冬季氣溫較其他地區低，發布低溫特報之氣溫門檻較上述門檻低4度。

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▲氣象局持續針對5個縣市發布低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局指出，今天清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，白天起冷氣團減弱，氣溫回升，各地早晚天氣仍涼，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有零星短暫雨。另外，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，請注意。

根據氣象局預報，明天東半部及北部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。 11日、12日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。13日、14日東北季風減弱，各地早晚天氣仍涼；東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。15日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。