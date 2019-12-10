韓國瑜證實「黨中央沒補助」：從牙籤到雞腿都沒有　但我繼續勇敢走下去

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

2020大選剩下一個月，日前傳出韓國瑜陣營至今沒拿過黨中央補助的一毛錢，對此，韓國瑜10日受訪時表示，黨裡面非常困難，這方面就是度小月，選舉花費盡可能降到最低，「目前黨中央也是非常吃力，因為還有79位提名立委，這方面我尊重黨中央。」

韓國瑜表示，這場選戰是乞丐、王子的戰爭，民進黨是王子，他是乞丐，也許民進黨扮演王子，掌握國家資源，甚至納稅人的錢養網軍打對手，我們相對什麼都沒有，黨產被查封、我每天被黑，黑了以後很多人要贊助開始往後退、打問號，使得我們的資源一直在減少，最近熱心人士非常多，小額捐款源源不斷近來，我們還是像選高雄市長一樣，以小額捐款為主體，雖然資源不對稱，如果我贏大選，我沒有任何壓力，沒有跟財團掛勾、沒有欠任何人情，我可以放手去幹，好好施政不會有任何羈絆。」

韓國瑜說，他現在沒有資源，黨中央很清楚，「從牙籤到雞腿，什麼都沒有，沒有關係，我繼續勇敢走下去」，最近這段時間，大家知道我們已經有阮囊羞澀，好像資源有點不夠，支持者小額捐款開始進來，每次收到三百、五百、一千，我都非常感動，選民對我們的期待是多麼高，每次看到這些小額都特別感動。