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潛艦國造登上「小英辣政績圖文展」　網友怒了：用國防文包裝的消夜文！

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▲▼潛艦國造登上「小英辣政績圖文展」。（圖／翻攝自tsai_ingwen instagram）

▲潛艦國造登上「小英辣政績圖文展」。（圖／翻攝自tsai_ingwen instagram）

記者林彥臣／綜合報導

總統蔡英文透過10位圖文作家，以插畫文宣的方式，向網友宣傳執政4年來的在各領域的施政成效，蔡英文的臉書與IG在10日晚間PO出「國防主題」的插畫，內容以「潛艦國造」為主題，強調推動潛艦國造是她任內的重要施政成績。

「小英辣政績圖文展」的國防主題插畫，以潛艦國造為主題，只見蔡英文戴著氧氣罩，騎在潛艦上，潛艦的下方則是插畫家「藍島」騎著炸蝦。蔡英文在臉書的PO文中喊話，這不是消夜文！藍島畫的上面這艘潛水艇，「是我們的國艦國造計畫，我們有信心和決心，完成我們的目標」至於下面的炸蝦⋯⋯看了好餓⋯⋯。

蔡英文在IG的PO文指出，「國防要自主，才能守護我們的民主」，這次由「藍島」進行創作，他在海裡騎著炸蝦是不是蠻有意思的呢？

▲▼蔡英文主持「潛艦國造廠區動土典禮」。（圖／記者林銘翰攝）

▲國造潛艦IDS模型。（圖／記者林銘翰攝）

蔡英文說，「我也要跟大家報告，國艦國造，小英做到！」前幾天在高雄見證四艘海巡新船，這是國艦國造新的里程碑，未來「我們要繼續做、擴大做，下一個四年，台灣更安全！」

蔡英文說，上任後，實現潛艦國造夢想，海軍海巡10年200艘艦艇留在國內製造。台灣航太產業產值，超過1200億元，自主研發高教機。

網友在蔡英文臉書中留言表示，「妳以為把國防文包裝成宵夜文我就會點讚嘛！」、「宵夜文意圖讓人按讚！」、「炸蝦、潛水艇傻傻分不清？」、「這不是宵夜文，什麼才是宵夜文⋯⋯好餓」、「國民晚上這麼餓，蔡英文不用負責嗎？哈哈哈，害我也好想吃炸蝦喔QAQ」、「這時間發這個文，分明就是要我們餓肚子！我還不點隻自夾手的藍蝦來怒吃一波，台大醫院好像有賣」。

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