「經濟創能」善用財政推動產業升級　台東縣政府宣佈釋出近萬坪土地

▲「經濟創能」善用財政推動產業升級，台東縣政府宣佈釋出近萬坪土地協助。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府為提供不同發展階段的中小企業、微型企業、返鄉及移居青年創業者適性輔導，打造專人服務窗口。10日在縣長饒慶鈴參加一站式產業輔導成果發表會時宣布，近期內將”有條件釋出”部分縣府工業區近萬坪土地用來協助台東產業升級、增加台東農業產值。會中也安排魔米國際有限公司代表台灣連鎖加盟促進協會與綠島深層珊瑚海鹽鋪簽定合作意向書。

▼魔米國際有限公司代表台灣連鎖加盟促進協會與綠島深層珊瑚海鹽鋪簽定合作意向書。（圖／記者楊鈞典翻攝）

財經處說明，台東縣政府過去幾年透過花東基金、農委會、經濟部、教育部的資源爭取，協助台東完成設置了良好的冷凍冷藏設備，目的在延長農產的保鮮期，也引進優質冷鏈運送廠商協助鮮果能夠遠途運輸到日本、加拿大等國外市場。不僅如此，縣府還補助業者將農產品創新研發變成多樣高價值的農產加工品(包含化妝品、保健食品與包裝食品)，更運用花東基金補助與台東大學合作設立了先導型的加工廠進行食品加工人才的培育，目的都希望可以協助台東縣產業提升，但透過一站式產業輔導計畫推動蒐集許多重要的產業問題發現，東西部經濟發展嚴重落差，在產業轉型之下，台東縣的勞動力人閒置並有外流的傾向，2級製造業缺乏環境優勢，因此，從強化和穩定農特產品的加工技術與尋求當地食品工廠就地進行加工，以增加產值方式解決，刻不容緩。

財經處指出，此次釋出的縣有工業區土地包含鹿野工業區及利家工業區共10筆、約1萬坪土地，第1批釋出的工業區2筆抵費地將於11日公告標售並於同月25日截止投標、26日開標；其他縣有工業用地也將在明年3月左右陸續公告釋出，其中考量縣府長久資產完整性、台東產業量體小自有資金不足以及在地產業特性等問題，特別推出4筆工業用地設定地上權限制僅提供食品製造業及飲料製造業進行標租，其餘約設定地上權標售土地也有附帶限制開發完成年限的條件，期待此次標售土地能對實際有需要產業用地業者投資設廠並增加運用在地農產增加農民收益。

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