2019台南西港胡麻季產業文化　黃偉哲邀請民眾共襄盛舉

▲2019台南西港胡麻季產業文化活動，市長黃偉哲邀請民眾共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019胡麻季產業文化活動將於12月7、8日在台南市西港區後營倉庫舉辦，市長黃偉哲表示，台南市麻油的產量是全台灣最多、最好、最讚！誠摯邀請全國民眾於星期六、日，作伙來西港品嚐第一香，現場將準備麻油雞及好吃的料理等著大家來！

市長黃偉哲表示，常言道西港不只是台灣第一香，也是台灣第一香（台），香指的是西港慶安宮的台灣第一香，香（台）則是指台南最優質的麻油。胡麻製品既養生又健康，尤其國人習慣冬天進補，所謂藥補不如食補，胡麻製品就是最好的食補食材。

黃偉哲長說，民眾大多只在冬天吃麻油雞、薑母鴨，殊不知一年四季都可以吃到胡麻製品，不管是芝麻麵、芝麻糖或其他胡麻製品，都是健康美味又好吃，希望國人多多愛用。台南是台灣最大胡麻及芝麻生產地，西港、善化、安定等地又是台南主力生產地，台南的芝麻、胡麻油品牌要打出一片天，應該是比照行銷鳳梨、文旦及芒果的模式，把好的胡麻製品推薦給國人，並進一步行銷到海外華人市場圈，讓國內外都知道台灣的胡麻是一級棒。立委郭國文、議員方一峰、蔡秋蘭、蔡秋蘇金等民意代表，亦到場共同推薦胡麻季。

台南西港農會表示，最新出爐2020台灣農業百大精品，西港農會以全國農會界唯一取得食品安全衛生管理系統的ISO22000及HACCP國際驗證的麻油加工廠，所出品的黑麻油、清麻油雙雙入選，更是全國唯一入選百大的麻油，歡迎蒞臨選購最優質的好油。

今年活動除邀請民視當家藝人梁佑南，與學校社團及舞群們帶來精彩表演，現場還提供免費限量的麻油雞、麻油麵線、芝麻霜淇淋、芝麻包子及黑芝麻香腸等，供民眾現場排隊兌換。值得一提的是，今年推出的新產品是以全國最香純的芝麻與台中大安區農會最健康養生、有產銷履歷的飛天豬豬肉結合製作而成的黑芝麻香腸，口感Ｑ彈，屆時將在現場以優惠的價格提供消費者購買。