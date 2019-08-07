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港警以「涉藏有武器」拘捕浸大學生　學生會：買雷射筆不違法

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▲香港浸大學生會會長在路上被便衣警察攔查，許多市民圍觀要求放人，之後坐地上疑似嘔吐。（圖／翻攝自Onba Lee臉書，下同）

▲香港浸大學生會會長在路上被便衣警察攔查，許多市民圍觀要求放人，之後坐地上疑似嘔吐。（圖／翻攝自Onba Lee臉書，下同）

記者劉亭／綜合報導

浸大學生會會長方仲賢6日於深水埗路上被警方以「涉嫌藏有攻擊性武器」逮捕，大批市民及學生包圍深水埗警署要求放人，雙方爆發衝突，一直持續至7日凌晨2時許警方出動區築群眾，其中沙田區議黃學禮被按地制服及拘捕。

綜合港媒報導，警方表示，方仲賢在鴨寮街近北河街上形跡可疑，警方截查時發現他帶著10支18公分的雷射槍，因此展開拘捕。方仲賢被捕時表示，自己買的是「激光電筒」，要做觀星用，他被捕後身體不適送醫治療。

▲香港浸大學生會會長在路上被便衣警察攔查，許多市民圍觀要求放人，之後坐地上疑似嘔吐。（圖／翻攝自Onba Lee臉書，下同）

逮捕影片在網路上發酵後，約晚間9時有數百人包圍深水埗警署，示威者一度霸佔馬路，有人在警署外牆噴漆，以及用雷射筆照射警署。警方晚間11時開始從警署內向外發射催淚彈，之後警民持續對峙到凌晨1時許。

警方於7日凌晨1時35分舉藍旗後；到凌晨1時43分，大批防暴警察開始驅散人群，期間有多人被捕，沙田區議員黃學禮也被制服並帶走，有記者與示威男女受傷。直到凌晨2時許示威民眾才散去。

▲香港浸大學生會會長在路上被便衣警察攔查，許多市民圍觀要求放人，之後坐地上疑似嘔吐。（圖／翻攝自Onba Lee臉書，下同）

浸大學生會內務秘書方嘉誠7日表示，方仲賢買的是「雷射筆」，並沒有違法，購買後有便衣警員尾隨並拍他肩膀，感到驚慌害怕想離開，沒有熄警的行為。他批評警方濫用私刑，無裡拘捕。
 

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