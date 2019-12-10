半年發射1.6萬枚催淚彈！港警共拘補6,022人「4成都是學生」

▲港警在過去的數場示威遊行中拘捕6000多人。（圖／記者黃彥傑攝）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港民陣8日舉行「國際人權日遊行」，據悉，當日現場未爆發大規模衝突，被稱為是近期6個月以來，再度回歸平靜。香港警方日前公布，過去半年共拘捕6,022人，而其中學生就佔了近四成。另外，在這幾個月的示威衝突中，警方共發射了1.6萬發催淚煙，這數目被人形容是「瘋了」。

香港警察日前指出，從6月9日至今，警方合共拘捕了6,022人，包括4,474名男、1,548名女，年齡介於11至84歲，主要涉非法集結、參與暴動、藏有攻擊性武器；其中，有2,393名是學生，佔總數近四成。

至於彈藥使用數量，警方表示，共發射催淚彈近1.6萬發、橡膠彈約1萬發、布袋彈約2,000發、海綿彈約1,850發；另外，也曾發射19發實彈，分別是10月1日的6發，以及11月11、17日的3及4發。對此，有不願具名的監警會成員形容，發射催淚彈的數目宛如「軍事等級」，「根本是瘋了」。

▲香港示威衝突。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，在警員受傷方面，至今有493名警員受傷，包括452男41女。此外，醫管局表示，由6月9日起截至12月9日，醫院管理局根據病人所提供資料及急診室記錄，因參與公眾活動受傷而求診的人數為2,633人。

港警昨（9）日提到，警方有責任維持公共安全及秩序，過去六個月不少大型示威活動中，都有暴力事件出現，警隊一直保持克制忍讓，竭力維持公眾秩序及保護市民安全，「警方只是在有人暴力衝擊或作出暴力違法行為，危害在場人士的人身安全時，才使用最低所需武力加以制止，阻止事件惡化。」

▲香港8日舉行「國際人權日遊行」，除了高院、終院被縱火外，一切大致和平。（圖／路透）

港警強調，警方一向尊重市民表達訴求的自由及權利，也一直協助市民進行和平的遊行集會，「呼籲示威者在進行公眾活動時要保持和平、理性及非暴力的態度，共同維持公眾安全及社會秩序。」

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