　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

半年發射1.6萬枚催淚彈！港警共拘補6,022人「4成都是學生」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港,929,香港遊行,反送中。（圖／記者黃彥傑攝）

▲港警在過去的數場示威遊行中拘捕6000多人。（圖／記者黃彥傑攝）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港民陣8日舉行「國際人權日遊行」，據悉，當日現場未爆發大規模衝突，被稱為是近期6個月以來，再度回歸平靜。香港警方日前公布，過去半年共拘捕6,022人，而其中學生就佔了近四成。另外，在這幾個月的示威衝突中，警方共發射了1.6萬發催淚煙，這數目被人形容是「瘋了」。

香港警察日前指出，從6月9日至今，警方合共拘捕了6,022人，包括4,474名男、1,548名女，年齡介於11至84歲，主要涉非法集結、參與暴動、藏有攻擊性武器；其中，有2,393名是學生，佔總數近四成。

至於彈藥使用數量，警方表示，共發射催淚彈近1.6萬發、橡膠彈約1萬發、布袋彈約2,000發、海綿彈約1,850發；另外，也曾發射19發實彈，分別是10月1日的6發，以及11月11、17日的3及4發。對此，有不願具名的監警會成員形容，發射催淚彈的數目宛如「軍事等級」，「根本是瘋了」。

▲▼香港,929,香港遊行,反送中。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港示威衝突。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，在警員受傷方面，至今有493名警員受傷，包括452男41女。此外，醫管局表示，由6月9日起截至12月9日，醫院管理局根據病人所提供資料及急診室記錄，因參與公眾活動受傷而求診的人數為2,633人。

港警昨（9）日提到，警方有責任維持公共安全及秩序，過去六個月不少大型示威活動中，都有暴力事件出現，警隊一直保持克制忍讓，竭力維持公眾秩序及保護市民安全，「警方只是在有人暴力衝擊或作出暴力違法行為，危害在場人士的人身安全時，才使用最低所需武力加以制止，阻止事件惡化。」

▲▼香港「國際人權日遊行」。（圖／路透）

▲香港8日舉行「國際人權日遊行」，除了高院、終院被縱火外，一切大致和平。（圖／路透）

港警強調，警方一向尊重市民表達訴求的自由及權利，也一直協助市民進行和平的遊行集會，「呼籲示威者在進行公眾活動時要保持和平、理性及非暴力的態度，共同維持公眾安全及社會秩序。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
正式啟航了！交通部今早核准星宇航空營運
史上最扯丟包！38年前遭跑船爸關冰庫　他躲西班牙小島想回台父
獨眼女師神顏美照爆紅！頭髮遮臉「怕嚇別人」網讚：升級版奶茶妹
北市福德街公車右轉撞行人！女慘被捲入車底..血流滿地送醫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

19歲綠髮妹最後復仇！　擁抱中亮刀「割前男友10公分嘴邊肉」血噴滿地

電眼正妹撞臉王祖賢！空靈一笑飄仙氣　問「遇過渣男嗎？」...答案引暴動

半年發射1.6萬枚催淚彈！港警共拘補6,022人「4成都是學生」

「獨眼女老師」神顏美照爆紅！頭髮遮臉「怕嚇到別人」　網狂讚：升級版奶茶妹

女大生慘遭「舔耳+親嘴」騷擾！流淚投訴...上海財經大學開除副教授

大學畢業2年存百萬！她開心買賓士回家…2小時後出事了

秋行軍蟲肆虐！中國農業農村部：2020年進入爆發階段...需提早防治

美防長稱中國軍費接近2500億美元！華春瑩勸美方不要到處樹敵

批民進黨「用港人鮮血換選票」被罵翻　浸大學生會長滅火：港、台要停止內訌

妻遭狠夫狂捅「倒地噴血」慘死　兒一旁目睹崩潰…蹲地摸遺體痛哭：媽媽！

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

第1代iPhone、上百台蘋果電腦　真・果粉！超狂博物館等級收藏

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

吳宗憲莫文蔚合唱《廣島之戀》　大爆未婚生子都是因為這首歌XDD

韓國瑜牽張善政高歌改編採紅菱 「我們牽手選總統為人民一條心」

19歲綠髮妹最後復仇！　擁抱中亮刀「割前男友10公分嘴邊肉」血噴滿地

電眼正妹撞臉王祖賢！空靈一笑飄仙氣　問「遇過渣男嗎？」...答案引暴動

半年發射1.6萬枚催淚彈！港警共拘補6,022人「4成都是學生」

「獨眼女老師」神顏美照爆紅！頭髮遮臉「怕嚇到別人」　網狂讚：升級版奶茶妹

女大生慘遭「舔耳+親嘴」騷擾！流淚投訴...上海財經大學開除副教授

大學畢業2年存百萬！她開心買賓士回家…2小時後出事了

秋行軍蟲肆虐！中國農業農村部：2020年進入爆發階段...需提早防治

美防長稱中國軍費接近2500億美元！華春瑩勸美方不要到處樹敵

批民進黨「用港人鮮血換選票」被罵翻　浸大學生會長滅火：港、台要停止內訌

妻遭狠夫狂捅「倒地噴血」慘死　兒一旁目睹崩潰…蹲地摸遺體痛哭：媽媽！

奴才放「小帽帽」在主子頭上　小弟貓一拳揮掉：敢對老大不敬？

立院大砍考試委員人數、任期 　伍錦霖：遺憾但尊重

秋冬補助溫泉小旅行走起　4間關子嶺大眾池免費泡、11間湯屋現折2百

紐國火山噴發「灰白煙霧翻騰美景」下秒尖叫劃破寧靜！倖存者還原現場

快訊／正式啟航了！　交通部今早核准星宇航空營運

汪汪被包成傷患犬！轉頭「尷尬臉」笑翻全家人　哥曝老媽怕冷藝術

降半旗哀悼！紐西蘭火山爆發5死8失蹤　政府啟動特別簽證

力推「女生滿18歲出門要帶保險套」！　電影製片：被性侵時可以用…3論點網氣炸罵爆

挖出「1700年前4顆鳥蛋」！3顆破裂狂飄惡臭　專家驚呆：了不起

混淆候選人號次！國民黨造謠「蔡賴配投2號」　基進黨怒批無恥按鈴告發

大陸熱門新聞

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

妻遭夫狂捅噴血慘死　兒一旁目睹

她100萬買新賓士　開回家2小時出事

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

「獨眼女老師」神顏美照爆紅！

籲民進黨訂《難民法》挨轟　方仲賢急滅火

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

狂玩手機眼睛乾！她就醫嚇歪：睫毛長蟎蟲

「我喝奶茶誤吞吸管」！22歲女忍痛求醫…

他雙手突發黑　醫一看傻了

女大生慘遭性騷擾...上海財大開除副教授

美防長稱中國軍費增加！陸外交部回應

23歲男腳踏5船！狂騙350萬…2女懷孕崩潰了

港學生會長：民進黨只想用港人鮮血換選票

更多熱門

相關新聞

蔡英文公開行程「拜廟」佔4成　韓國瑜：總統也要請假選舉

蔡英文公開行程「拜廟」佔4成　韓國瑜：總統也要請假選舉

距離總統與立委選舉剩1個月，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌積極跑選舉行程。根據國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室統計總統府和行政院11月的公開行程，蔡英文公開行程「拜廟」就佔了4成。對此，國民黨總統候選人韓國瑜10日在臉書痛批，「總統是不是也要請假選舉」。

籲民進黨訂《難民法》挨轟　方仲賢急滅火

籲民進黨訂《難民法》挨轟　方仲賢急滅火

台灣牧師協助港人偷渡？本人澄清了

台灣牧師協助港人偷渡？本人澄清了

美籍高層銀行主管襲港警　保釋金加重十倍

美籍高層銀行主管襲港警　保釋金加重十倍

香港遊行日　賽馬投注破紀錄成長30%

香港遊行日　賽馬投注破紀錄成長30%

關鍵字：

學生拘捕香港示威遊行催淚彈

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

妻遭夫狂捅噴血慘死　兒一旁目睹

郭采潔走鐘崩壞！無P素顏近照曝…網傻眼：怎變這樣

她100萬買新賓士　開回家2小時出事

他求歡失敗「用表格記錄」　嫩妻開信件傻眼

「國民女友」台上大方脫衣炸胸　遭宅宅當眾告白

請老公「拍2顆蒜頭」　人妻接過食材傻了

合成韓擁裸女圖　退役上校認了

台南西線發生疑臥軌命案　女臟器外露亡

50天3明星輕生！揭「南韓娛樂圈自殺魔咒」

更多

最夯影音

更多
陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死
酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

《神力女超人1984》 預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面