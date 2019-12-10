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把探班妹騙進廁所...保全男趁機「打開鳥籠」拉手想摸！她尖叫嚇壞：不要過來

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▲尿尿,馬桶,男人,小便斗,男廁,公廁,廁所。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿宏邀女性友人來探班，竟將對方騙進廁所裸露下體意圖不軌。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台北一名擔任大樓保全的男子阿宏（化名）2018年間某日深夜，邀約女性友人君君（化名）來探班，孰料，他竟將對方騙進廁所內，強抱還脫褲裸露下體。君君一見嚇壞大叫，「把褲子穿起來」，但阿宏不僅充耳不聞，還拉君君的手去撫摸小兄弟。法院依強制猥褻罪判阿宏有期徒刑1年3月，可上訴。

判決指出，阿宏2018年2月20日晚間上班時，邀約君君探班，到了深夜10時37分許，他用上廁所無法將君君留在管理櫃台的理由，要求對方陪他到地下1樓廁所外等待。阿宏上完廁所後，先向君君表示，「要給妳看一樣東西」，接著竟強推對方進入男廁，還將門上鎖。

阿宏走向君君說，「好久不見、抱一下」，隨即出手想擁抱對方。君君一見嚇壞，趕緊出手推擋，「不要過來」，但阿宏卻仍強抱君君，她只好敷衍回抱一下，接著將阿宏推開，沒想到下秒阿宏竟將褲子脫下裸露小鳥，嚇得君君當場大叫，「開門」、「把褲子穿起來」，過程中不小心碰到了阿宏的生殖器官。

事後不甘受辱的君君報警處理，對此，阿宏辯稱，自己是陪同君君到地下一樓上廁所，解放完之後就一起返回櫃台聊天了，否認強制猥褻。

法院勘驗對話發現，君君曾傳訊息給阿宏，「你是不是覺得我很好騙？所以昨天才對我做那種事」、「還是他媽的一直以來都是你意淫的對象」，顯然與性事有關，阿宏則回應，「沒有好嗎」、「乖」等安撫用語。當君君再質問「你真的以為你把你那根露出來我就會讓你上」時，阿宏沒有反駁反而回應，「只是想說抱抱妳自己來而已」。

法官最後不採信阿宏的說詞，依強制猥褻罪判處他有期徒刑1年3月，全案仍可上訴。

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