包廂內按摩小兄弟...她見男客「一度軟腳」冷諷：沒感覺！再曝會館潛規則

▲按摩妹控男客性侵，再曝會館潛規則。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

一名陳姓男子2017年到一間會館消費，並支付2000元給按摩妹君君（化名）進行性交易，事後卻遭控性侵。他無奈喊冤，表示自己當時還有詢問君君，「妹妹給弟弟嚕幾下」。法院審理後判陳男無罪，高院日前將上訴駁回，維持原判，仍可上訴。

根據檢警調查，陳男2017年12月2日傍晚到台北市一間會館消費，在人員的引導下進入包廂，由君君提供按摩服務，過程中他先要求君君口交遭拒，隨即提出以2000元價碼，要君君提供「借位摩蹭」服務，孰料，陳男竟趁君君將褲襪、內褲脫下時，違反君君的意願性侵得逞。

陳男忍不住喊冤，他直說自己當時詢問口交服務遭拒後，雖然有交付2000元給君君，並發生性行為，但絕沒有違反君君的意願。他辯稱，有用台語及手勢詢問君君「妹妹給弟弟嚕幾下」，君君同意進行全套性交易之後，就自己脫下褲襪、內褲，2人激戰2次後，君君還陪他到櫃台結帳，高興地說，「我的編號是125號，下次來消費要指定125號服務」。

君君則表示，陳男是店裡的常客，會館的潛規則是可以幫客人按摩下體，當天她應陳男要求按摩小兄弟後，陳男進而請她進行口交遭拒，不久後陳男表示，「沒感覺了」，她還諷刺對方，「是喔，原來你一下就沒有感覺了」，後來陳男再起生理反應，重複詢問是否有提供口交服務，進而以2000元的價格談妥「摩蹭服務」，不料，陳男竟趁機性侵。

但法院指出，由於君君在警詢、偵查、審理時的說法並不一致，依照2人自承的互動情節，彼此間有相當明顯的性挑逗動作，君君諷刺陳男「一下子就沒有感覺了」後，還持續按摩下體，傳達出相當明顯的性暗示，又自己脫下褲襪讓陳男貼近。

台北地方法院勘驗各項事證後，判陳男無罪。全案上訴二審，高等法院認為原判決無誤，將上訴駁回，仍可上訴。

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