　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

包廂內按摩小兄弟...她見男客「一度軟腳」冷諷：沒感覺！再曝會館潛規則

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市簡姓男子請外籍女看護照顧父親，卻利用雇主權勢逼迫口交與按摩下體。（示意圖／Pixabay）

▲按摩妹控男客性侵，再曝會館潛規則。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

一名陳姓男子2017年到一間會館消費，並支付2000元給按摩妹君君（化名）進行性交易，事後卻遭控性侵。他無奈喊冤，表示自己當時還有詢問君君，「妹妹給弟弟嚕幾下」。法院審理後判陳男無罪，高院日前將上訴駁回，維持原判，仍可上訴。

根據檢警調查，陳男2017年12月2日傍晚到台北市一間會館消費，在人員的引導下進入包廂，由君君提供按摩服務，過程中他先要求君君口交遭拒，隨即提出以2000元價碼，要君君提供「借位摩蹭」服務，孰料，陳男竟趁君君將褲襪、內褲脫下時，違反君君的意願性侵得逞。

陳男忍不住喊冤，他直說自己當時詢問口交服務遭拒後，雖然有交付2000元給君君，並發生性行為，但絕沒有違反君君的意願。他辯稱，有用台語及手勢詢問君君「妹妹給弟弟嚕幾下」，君君同意進行全套性交易之後，就自己脫下褲襪、內褲，2人激戰2次後，君君還陪他到櫃台結帳，高興地說，「我的編號是125號，下次來消費要指定125號服務」。

君君則表示，陳男是店裡的常客，會館的潛規則是可以幫客人按摩下體，當天她應陳男要求按摩小兄弟後，陳男進而請她進行口交遭拒，不久後陳男表示，「沒感覺了」，她還諷刺對方，「是喔，原來你一下就沒有感覺了」，後來陳男再起生理反應，重複詢問是否有提供口交服務，進而以2000元的價格談妥「摩蹭服務」，不料，陳男竟趁機性侵。

但法院指出，由於君君在警詢、偵查、審理時的說法並不一致，依照2人自承的互動情節，彼此間有相當明顯的性挑逗動作，君君諷刺陳男「一下子就沒有感覺了」後，還持續按摩下體，傳達出相當明顯的性暗示，又自己脫下褲襪讓陳男貼近。

台北地方法院勘驗各項事證後，判陳男無罪。全案上訴二審，高等法院認為原判決無誤，將上訴駁回，仍可上訴。

越想越不對勁！

【更多新聞】

見女員工走進倉庫...人夫「強制探入」！纖腰游移到渾圓　她驚喊：不要用我

認識才3天...他U2包廂內「強行交疊」！嫩妹身體狂搖雙腿夾緊　驚恐喊：不要

「闖屋綑綁」猛拍裸照！辣人妻護女無奈喊：拍我就好...他割胸罩狂摸爽待6hrs

ET快訊
包廂內按摩小兄弟...她見男客軟腳冷諷「沒感覺」再曝會館潛規
《長江七號》惡霸小胖11年後大變身！美少女近照曝…網見驚人落
甜喊「95加滿，跳停」拿簽帳卡糗炸　老妹一聽驚呆！網笑：神基
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

碩士師氣女學生告性騷　「師生戀」紙條貼滿學校外牆報復

臉書貼文控宜蘭消防局長收賄改考績、蹺班　男涉誣告罪遭訴

包廂內按摩小兄弟...她見男客「一度軟腳」冷諷：沒感覺！再曝會館潛規則

男子持槍強盜摩鐵2萬餘元　桃警隔日查獲「贓款只剩5千」

新竹虐貓閻王遭私刑！畫面曝光　纏厚重紗布現身：感受痛苦

三寶無極限！停車打N檔未拉煞車　「滑行350公尺」撞車還報案：我車被偷…

賓士C300半夜直衝掉進台中梅川　駕駛：我外地來的不熟路況

他到摩鐵不休息！持槍搶櫃檯得手2萬元　不到1天就被逮

快訊／台七線桃園羅浮卡車翻覆！　砂石散落一地　

釣客闖廢棄工寮小解…視線沿著尿跡「發現白骨」！警：是失蹤3個月的海巡中尉

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

第1代iPhone、上百台蘋果電腦　真・果粉！超狂博物館等級收藏

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

吳宗憲莫文蔚合唱《廣島之戀》　大爆未婚生子都是因為這首歌XDD

韓國瑜牽張善政高歌改編採紅菱 「我們牽手選總統為人民一條心」

碩士師氣女學生告性騷　「師生戀」紙條貼滿學校外牆報復

臉書貼文控宜蘭消防局長收賄改考績、蹺班　男涉誣告罪遭訴

包廂內按摩小兄弟...她見男客「一度軟腳」冷諷：沒感覺！再曝會館潛規則

男子持槍強盜摩鐵2萬餘元　桃警隔日查獲「贓款只剩5千」

新竹虐貓閻王遭私刑！畫面曝光　纏厚重紗布現身：感受痛苦

三寶無極限！停車打N檔未拉煞車　「滑行350公尺」撞車還報案：我車被偷…

賓士C300半夜直衝掉進台中梅川　駕駛：我外地來的不熟路況

他到摩鐵不休息！持槍搶櫃檯得手2萬元　不到1天就被逮

快訊／台七線桃園羅浮卡車翻覆！　砂石散落一地　

釣客闖廢棄工寮小解…視線沿著尿跡「發現白骨」！警：是失蹤3個月的海巡中尉

抓到了！北都有線電視少報4萬戶　實際達9萬7856台北市最大

我們是「惡意色情散播」的受害者還是加害者？

碩士師氣女學生告性騷　「師生戀」紙條貼滿學校外牆報復

史嘉蕾喬韓森失婚低潮接《婚姻故事》　「高潮口角戲」2天拍30次：逼到痛苦極限

Skoda Scala年底車展「初體驗」　更有虛擬偶像搭配車模實境秀

曼谷BTS淺綠色線全新4車站啟用　即日起免費搭到明年1月2日

iPhone 續航力再攀升？韓廠ITM傳為新iPhone 提供保護電路模組　電池容量可提升

「幽門螺旋桿菌」不治療...他5年後「胃癌三期」超後悔　醫曝危險因子

建國科大爆「電子所論文寫符咒、紫水晶」　教育部要求先暫停招生

受刑人只是穿著囚服的公民 卻幾百人共用一把剃頭刀 司法官不解監所管理文化｜行動法庭 第43集

社會熱門新聞

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

台南西線發生疑臥軌命案　女臟器外露亡

1票落選提告反倒贏2票　法官判國民黨籍村長當選無效

國一北上火燒車　回堵17公里

小吃店驚傳撞擊聲！火辣闆娘無助拍門淚崩：救救我

晶華失火「香奈兒包全黑」　雙方互告求償

耕莘專校離奇性侵　色男指伸兄弟女友褲內

外送員怒按喇叭　賓士三寶火大嗆：你逆向

國道追撞！運將拋飛目睹妻女燒成焦屍

即／北市公車右轉撞行人！女慘被捲入車底　送醫搶救

5大學生夜衝0度武嶺！機車故障凍僵　

辜莞允被控偷拍「鮪魚」　裸露照神秘消失

更多熱門

相關新聞

初次約會狂點1600！公主指點潛規則

初次約會狂點1600！公主指點潛規則

一名男網友日前赴女生邀約，結果對方直接點了1600元的餐點，還厚臉皮地聲稱「這是潛規則」，要他照單全付，無奈掏錢的他覺得困惑，忍不住po文求問，「這樣合理嗎？」

2渣男撿屍學妹輪上　竟用「牙刷」刷下體滅證

2渣男撿屍學妹輪上　竟用「牙刷」刷下體滅證

搬到桃園4年嚇喊「治安極度恐怖」！　狂列4大罪狀

搬到桃園4年嚇喊「治安極度恐怖」！　狂列4大罪狀

網傳「睡前瘦大腿按摩」褲子鬆超有感

網傳「睡前瘦大腿按摩」褲子鬆超有感

「宜蘭買房通勤台北」他心動　網勸退

「宜蘭買房通勤台北」他心動　網勸退

關鍵字：

按摩會館下體台北潛規則

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

郭采潔走鐘崩壞！無P素顏近照曝…網傻眼：怎變這樣

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

妻遭夫狂捅噴血慘死　兒一旁目睹

她100萬買新賓士　開回家2小時出事

他求歡失敗「用表格記錄」　嫩妻開信件傻眼

「國民女友」台上大方脫衣炸胸　遭宅宅當眾告白

請老公「拍2顆蒜頭」　人妻接過食材傻了

常找不到人！「最不愛報備行蹤」星座Top5

50天3明星輕生！揭「南韓娛樂圈自殺魔咒」

更多

最夯影音

更多
陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死
酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

《神力女超人1984》 預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面