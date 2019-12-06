外媒爆蘋果明年推5機款！最低售價1.2萬、高階機款支援反向充電

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外媒爆蘋果明年推5機款！最低售價1.2萬

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▲▼2020 iPhone。（圖／翻攝自Twitter／Apple Hub）

▲Apple Hub爆料，明年蘋果將推5款iPhone。（圖／翻攝自Twitter／Apple Hub）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果將於明年推出的iPhone自今年以來便相當受注目，除將推出支援5G的機款外，也有消息稱蘋果擬於明年第一季推出iPhone SE的後繼機款。稍早科技網站Apple Hub整理了蘋果明年iPhone產品列的市場預測及相關消息，除了目前已知的iPhone 12、iPhone 12 Pro系列及iPhone SE 2外，還多了一款名為「iPhone 12 Plus」的機款，令人注目。

傳蘋果明年將推出iPhone SE 2、iPhone 12、iPhone 12 Plus、iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max共5機款，以下為Apple Hub釋出的規格整理：

▲▼2020 iPhone。（圖／翻攝自Twitter／Apple Hub）

▲2020 iPhone規格整理。點圖可放大。（圖／翻攝自Twitter／Apple Hub）

iPhone SE 2

配備4.7吋LCD螢幕（Retina HD），搭載A13仿生處理器，前後皆為單顆1200萬畫素鏡頭，支援Touch ID及無線充電，整體外型由玻璃及鋁打造。

該機款配備3GB RAM、64GB／128GB ROM，電池容量為2000mAh，防水等級達IP68。售價399美元起（約新台幣1.22萬元），將於明年3月推出。

iPhone 12

配備5.4吋OLED螢幕（Super Retina HD），搭載A14仿生處理器，並支援5G網路（Sub-Ghz）。後置1600萬畫素雙鏡頭、前置1200萬畫素單鏡頭，支援Face ID及無線充電，整體外型由玻璃及鋁打造。

該機款配備4GB RAM、128GB／256GB／512GB ROM，電池容量為1800mAh至2000mAh，防水等級達IP68。售價為699美元至799美元（約新台幣2.14萬至2.45萬元），於明年9月推出。

iPhone 12 Plus

配備6.1吋OLED螢幕（Super Retina HD），搭載A14仿生處理器，並支援5G網路（Sub-Ghz）。後置1600萬畫素雙鏡頭、前置1200萬畫素單鏡頭，支援Face ID及無線充電，整體外型由玻璃及鋁打造。

該機款配備4GB RAM、128GB／256GB／512GB ROM，電池容量為3100mAh，防水等級達IP68。售價為799美元至899美元（約新台幣2.45萬至2.76萬元），於明年9月推出。

iPhone 12 Pro

配備6.1吋OLED螢幕（Super Retina XDR），螢幕更新率達120Hz，搭載A14仿生處理器，並支援5G網路（毫米波）。後置1600萬畫素三鏡頭及3D感測 ToF（飛時測距）鏡頭，前置1200萬畫素單鏡頭，支援Face ID及螢幕下指紋辨識。背板為磨砂玻璃，外框則為不鏽鋼，支援無線充電。

該機款配備6GB RAM、128GB／256GB／512GB／1TB ROM，電池容量為3100mAh，並採用USB Type-C接口，支援反向無線充電，防水等級達IP68。售價為999美元至1099美元（約新台幣3.07萬至3.37萬元），於明年9月推出。

iPhone 12 Pro Max

配備6.7吋OLED螢幕（Super Retina XDR），螢幕更新率達120Hz，搭載A14仿生處理器，並支援5G網路（毫米波）。後置1600萬畫素三鏡頭及3D感測 ToF（飛時測距）鏡頭，前置1200萬畫素單鏡頭，支援Face ID及螢幕下指紋辨識。背板為磨砂玻璃，外框則為不鏽鋼，支援無線充電。

該機款配備6GB RAM、128GB／256GB／512GB／1TB ROM，電池容量達4000mAh以上，並採用USB Type-C接口，支援反向無線充電，防水等級達IP68。售價為1099美元至1199美元（約新台幣3.37萬至3.68萬元），於明年9月推出。

除此之外，知名爆料達人Ben Geskin周三（4日）也在推特發布2020年iPhone原型機（D53）外觀。從圖中可以看到，新iPhone正面採全螢幕的「無瀏海」設計，據Ben Geskin描述，新機款的實體靜音鍵將採垂直開關設計，充電接口則會繼續採用Lightning。

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