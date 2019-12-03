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小摩：蘋果明年春天推平價iPhone、9月推4款5G的OLED新機　發表會改每年2次　

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▲▼ 蘋果 APPLE 。（圖／路透社）

▲ 蘋果可能在2021年開始改變公司策略。（圖／路透社）

記者陳心怡／外電報導

根據《CNBC》報導，摩根大通分析師日前發布一份預測報告表示，蘋果可能自 2021年起改變 iPhone 的發行策略，改為每年推出 2 次新機。

這樣策略上的改變將讓蘋果可平緩化其傳統旺季，讓公司有更大的彈性和靈活性，能在6個月內變動更換產品，並與其他全年推新機的品牌競爭。

從2011年以來，蘋果一直都是在9月或10月發布新款iPhone，讓第四季成為全年最重要的一季。如果蘋果真如摩根大通分析師預期，一年推出2次新iPhone，將是蘋果重要產品線巨大的策略轉變。

摩根大通分析師柯特吉（Samik Chatterjee）在報告中指出，「根據我們檢視供應鏈的結果，我們預計蘋果將會改變發佈節奏，2021年上半年發佈2款新機，接著下半年再發布2款新機，這將有助於緩和新機發佈後的傳統旺季需求」。

該報告也預期蘋果將在明年9月推出4款新iPhone，並預期蘋果在明年春季推出類似iPhone 8的平價iPhone。

此外，摩根大通認為明年秋季推出的4款新 iPhone，將搭載OLED 螢幕且支援 5G，螢幕尺寸包含5.4 吋、6.1 吋、6.7 吋機種，高階機種搭配三鏡頭，一般機種則是雙鏡頭，有望吸引 iPhone 現行用戶更換升級手機。

以分析預測蘋果產品聞名的郭明錤則曾提過，蘋果 2020 年全部旗艦手機都將配備 5G 通訊功能，他認為蘋果將推出 5.4 吋、6.1 吋、6.7 吋且全數搭配 OLED 螢幕的 iPhone。

摩根大通給予蘋果股票評價為「加碼」，並將其目標價自290美元調升至296美元。

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