高階iPhone傳明年起採用無線充電！移除Lightning　iPhone SE2將整合Touch ID與電源鍵

▲ 對於iPhone 新機的預測，永遠是不會停止，最新的版本是明年下半年的高階新機將是「完全無線的體驗」。（圖／記者洪聖壹攝）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果可能全面取消iPhone的Lightning轉接頭，改為無線充電？天風國際分析師郭明錤發表最新預測報告，指稱期待蘋果在2021年下半年，將最高階的iPhone機種，移除Lightning連接器，提供完全的無線體驗，這將會提高未來iPhone的銷貨成績和平均售價，也會讓各種機型之間創造更多差異。

包括CNBC、MacRumors等多家外媒，都報導了此事，如果這項預測成真，意味蘋果並沒有如外界預期改用USB Type-C連接埠，而是完全放棄USB Type-C。目前，蘋果最新的iPhone手機－iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max，仍都採用Lightning連接器。

▲分析師預測未來iPhone將可能移除Lightning轉接口。（圖／取自免費圖庫bixabay）

郭明錤也做了其他的預測，他認為蘋果明年上半年要推出的平價iPhone SE2，沒有Face ID，瀏海變小，Touch ID會跟側面的電源按鍵整合在一起。他先前已經預測過，這款新機會配備4.7吋LCD螢幕，具有全螢幕設計，

郭明錤還認為，蘋果明年會發佈5款新iPhone，除了iPhone SE 2，後續4款新機會搭更高端的OLED螢幕，下半年將有5.4吋，6.1吋和6.7吋等型號，都會採用高通 X55數據晶片支援5G，其中，mmWave的iPhone型號將在5個市場販售，包括美國，加拿大，日本，韓國和英國。如果還沒有5G的地區，會用軟體關閉的方式來克服。

先前，摩根大通分析師柯特吉（Samik Chatterjee）也發表報告預測，蘋果將會改變發佈新機節奏，2021年上半年發佈2款新機，接著下半年再發布2款新機，這將有助於緩和新機發佈後的傳統旺季需求。明年9月推出4款新iPhone，明年春季推出類似iPhone 8的平價iPhone。

摩根大通認為明年秋季推出的4款新 iPhone，將搭載OLED 螢幕且支援 5G，螢幕尺寸包含5.4 吋、6.1 吋、6.7 吋機種，高階機種搭配三鏡頭，一般機種則是雙鏡頭，有望吸引 iPhone 現行用戶更換升級手機。

綜合上述分析來看，2020年將有四款高階新iPhone ，一款平價iPhone SE 2，可能規格如下：

4.7吋iPhone SE 2：LCD螢幕，單鏡頭，不支援5G

5.4吋iPhone 12：OLED螢幕，雙鏡頭，5G

6.1吋iPhone 12：OLED螢幕，雙鏡頭，5G

6.1吋iPhone 12 Pro：OLED螢幕，三鏡頭，5G

6.7吋iPhone 12 Pro Max：OLED螢幕，三鏡頭，5G

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