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有賈伯斯親簽！「磁片」價錢直逼84台iPhone11　求職申請書賣17萬美元

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▲▼蘋果創辦人賈伯斯（圖／達志影像／美聯社）。

▲蘋果創辦人賈伯斯（圖／達志影像／美聯社）。

實習記者曾筠淇／綜合報導

Apple的前執行長賈伯斯（Steve Jobs）雖已病逝，但仍活在許多人心中，而經過他親筆簽名的物品，價格也隨之水漲船高。美國的RR拍賣（RR Auction）日前販售了一張1988年的磁片，上頭有著賈伯斯的署名，最終以8.4萬美元（約新台幣256萬元）的價格售出。

據英國《每日郵報》報導，這個磁片包含了Macintosh System Tools 6.0軟件，最初估計的價格為7500美元（約新台幣23萬元），不過因為上頭被簽上了賈伯斯的名字，RR拍賣以1000美元（約新台幣3萬元）為底標，最終則以8.4萬美元（約新台幣256萬元）的價格售出，最初估計的價格甚至不及競標價格的10%。

在更之前，另一項Apple的產品「麥金塔電腦」（Apple Macintosh）也被售出，這台電腦原先是由發明家Jef Raskin所創，而後則被賈伯斯接管。電腦內還配備了5.25英寸（約13.3公分）的「Twiggy」驅動器，當時希望能使用這個驅動器來擴展標準磁片的容量，不過最終則不如預期。

▲磁片以8萬4千美元的價格售出。（圖／翻攝自RR拍賣網站）

▲被賈伯斯親簽的磁片以8.4萬美元的價格售出。（圖／翻攝自RR拍賣網站）

麥金塔電腦在紐約的邦瀚斯（Bonhams）拍賣行售出，買家用15萬美元（約新台幣457萬元）的價格買回，讓店家也大賺一筆。不過當時因為推出了Mac，所以基本上「Twiggy」驅動器的最原型都被賈伯斯給銷毀了，一直到現在，只有2台還倖免，更顯珍貴。

據美國《CNET》報導，賈伯斯並不常到處簽名，所以有他親筆簽名的物品就特別有價值，磁片最終賣到了8.4萬美元（約新台幣256萬元），幾乎是84台iPhone11的售價。在9月時，賈伯斯所簽名的「玩具總動員」海報也以超過3萬美元（約新台幣91萬元）的價格售出；賈伯斯1973年所撰寫的求職申請則以17.4萬美元（約新台幣530萬元）賣出。

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