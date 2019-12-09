「弱勢脫貧、成就未來」　台東首創職場觀摩暨社區產業策略聯盟

▲「弱勢脫貧 成就未來」台東首創扶助脫貧家戶職場觀摩暨社區產業策略聯盟。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府於9日首創辦理「職場觀摩暨社區異業結盟研習座談會」活動，安排脫貧方案扶助家戶參加職場觀摩體驗活動，藉以知悉勞動市場發展趨勢及職場實務，做適性就業之準備。此外，邀請社區專業經理人及本縣社區發展協會幹部實地參訪，瞭解社區組成元素-小農、商號店家、旅宿業者等3方如何建構異業結盟，形塑經濟生活文化商圈聚落，冀待新創共享共榮，回饋在地。

縣長饒慶鈴表示：為跳脫傳統現金給付模式，落實積極投資社會福利精神，協助低收入戶、中低收入戶自立，縣政府已結合社會資源暨評估低收入戶需求辦理教育自立、就業投資及資產累積3大模式脫貧方案，為改善弱勢經濟環境，更需要透過增加社區產業及社會參與等方式，強化扶助家戶邁向經濟自給自足的能力。

社會處長曹劍秋指出，有鑒於脫貧方案扶助家戶因社會及家庭資源薄弱，致其就業市場競爭力較為弱勢，或是就業後對於職場工作無法適應等問題，縣政府首創辦理社區產業及旅宿業職場觀摩，使參加學員發掘自身的就業性向與能力與正確工作態度，朝穩定就業之目標，改善家庭生活條件及經濟環境，才能真正有脫貧機會。另外，本府社會處兼具社政及勞政之主責機關，並落實饒縣長所提出開放、整合、創新的施政方程式；將對於弱勢家戶2代青年，社工人員提供個別化就業服務，透過激發就業動機、提升自信心、評估就業需求、連結資源、排除就業障礙等，亦能在職場穩定就業，真正邁向脫離貧窮。



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