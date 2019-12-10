跑龍套變跑外送！眼鏡男不當記者圓夢苦撐：大部分成名前都經歷孤獨恐懼

▲吳宇宗曾任電視台記者，2年前為投入演員夢想，離開新聞圈。在等待演出機會空檔，他跑外送養活自己。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

29歲的吳宇宗是這次受訪的外送員中，學歷條件及家庭環境最佳的一人。來自公務員家庭，哥哥是台大醫學系畢業的醫師，他長久埋在心中的夢想卻是當演員：「國中時我想考華岡藝校，但不敢說出來，就想我當記者也不錯。」

他考上國立大學廣電系，去電視台任記者，跑新聞1年多，發現自己不愛扮演記者這角色，毅然離職。晚上在文化中心當計時服務人員，白天則上表演課、試鏡。闖蕩2年餘，演出機會寥寥可數，他不願再跟家人伸手，一個月前加入外送員行列，利用上午10點到下午2點送餐，可賺6、700元。加上晚上計時工作，勉可月入2萬元。

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▲吳宇宗扮演捕快，雖費時梳化努力對戲，他嘆：「又是無敵大背影，一個特寫也沒有。」

經濟拮据不是最難捱的，試鏡一再落空才令人消沉，他鼓舞自己：「大部分演員在成名前，都要經歷各種挫折，默默承受孤獨和恐懼。這些是當演員很好的資源，我也算是樂在其中。」

與渺茫不可知的相比，美食外送有跑就有收入，大街小巷穿梭，與晚上的室內服務工作動靜有別，倒也像在打怪補血。店家請候餐的他喝杯飲料的善意，客人再三道謝甚至硬塞小費的回饋，送餐任務完成後的小小成就感，都給了他力量繼續追求夢想，「哪一天若不做外送了，就是我的演員工作穩定了。」



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