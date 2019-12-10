侯友宜合體韓國瑜「漏網鏡頭曝心機」　牽手喊口號「雙唇緊繃不說5字」

圖、文／鏡週刊

藍軍期待已久的「禿漢合體」，本月8日（週日）終於在全國最大票倉新北市登場，國民黨總統候選人韓國瑜與新北市長侯友宜在選前同框，吸引近10萬名韓粉擠爆板橋第2體育場，只為目睹這歷史性的畫面。但檯面上氛圍看似大團結，侯友宜至今仍未允諾出任韓的新北競選總部主委，在上台輔選時，更只談市政成績及立委選舉，幾乎沒有提到韓國瑜。

當天造勢場合上，侯友宜被安排在韓國瑜大進場前上台助講，他一站到台上，表情立刻變得嚴肅，開始致詞時，現場氣氛更是頓時凝重到不行。侯一開口，先是感謝新北市民在去年九合一選舉支持他，讓他當選市長，接著立刻向台下支持者喊話：「你們都是我永遠的競選主任委員，因為你們最大，不是站在台上的人最大」，直接當著韓粉的面前，表明不願接下韓競選主委的決心。

不僅如此，侯友宜整場的助選演說，內容幾乎大多在談市政成績，同時呼籲選民支持藍營提名的立委候選人，幾乎沒有多提到韓國瑜。直到韓國瑜大進場後，兩人在台上才有短暫的咬耳朵互動，韓也特地貼心幫侯穿上「Iron Han」的戰袍，但就在眾人手拉著手，開口齊喊「韓國瑜凍蒜」口號時，侯的臉部肌肉突然又變得僵硬，雙唇也十分緊繃，與其他人比起來，口號似乎喊得無比吃力。

對於雙唇始終喊不出「韓國瑜凍蒜」5個字，侯友宜事後解釋，他是因連續輔選又忙於市政，喉嚨使用量過大都沙啞了。藍營人士也緩頰，其實侯是嚴令行政部門在總統大選保持中立，因而他不願多作表態，但在新北立委輔選上，侯著力甚深，不只假日輔選行程跑透透，日前也出動警界系統人馬，成立上千人的「新北市戰警隊總會」，並明確要求劃分責任區域，全力投入輔選工作。

知情人士表示，新北市黨部主委李乾龍對立委選情評估相對保守，評估12席區域中，國民黨選情開高從坐9，一路下探到保6；不過，侯友宜則明顯較為樂觀，甚至開出坐7搶8的軍令狀，讓黨主席吳敦義十分肯定。



更多鏡週刊報導

【卡韓搏心機3】最後30天不再佛系 吳敦義授蔡正元「無限開火權」

【卡韓搏心機4】卡神案變卡門案 藍委抗議走鐘原因曝光

【卡韓搏心機5】挺王金平、楊秋興金主抽腿 韓國瑜糧草告急