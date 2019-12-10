　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜合體韓國瑜「漏網鏡頭曝心機」　牽手喊口號「雙唇緊繃不說5字」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖、文／鏡週刊

藍軍期待已久的「禿漢合體」，本月8日（週日）終於在全國最大票倉新北市登場，國民黨總統候選人韓國瑜與新北市長侯友宜在選前同框，吸引近10萬名韓粉擠爆板橋第2體育場，只為目睹這歷史性的畫面。但檯面上氛圍看似大團結，侯友宜至今仍未允諾出任韓的新北競選總部主委，在上台輔選時，更只談市政成績及立委選舉，幾乎沒有提到韓國瑜。

當天造勢場合上，侯友宜被安排在韓國瑜大進場前上台助講，他一站到台上，表情立刻變得嚴肅，開始致詞時，現場氣氛更是頓時凝重到不行。侯一開口，先是感謝新北市民在去年九合一選舉支持他，讓他當選市長，接著立刻向台下支持者喊話：「你們都是我永遠的競選主任委員，因為你們最大，不是站在台上的人最大」，直接當著韓粉的面前，表明不願接下韓競選主委的決心。

不僅如此，侯友宜整場的助選演說，內容幾乎大多在談市政成績，同時呼籲選民支持藍營提名的立委候選人，幾乎沒有多提到韓國瑜。直到韓國瑜大進場後，兩人在台上才有短暫的咬耳朵互動，韓也特地貼心幫侯穿上「Iron Han」的戰袍，但就在眾人手拉著手，開口齊喊「韓國瑜凍蒜」口號時，侯的臉部肌肉突然又變得僵硬，雙唇也十分緊繃，與其他人比起來，口號似乎喊得無比吃力。

對於雙唇始終喊不出「韓國瑜凍蒜」5個字，侯友宜事後解釋，他是因連續輔選又忙於市政，喉嚨使用量過大都沙啞了。藍營人士也緩頰，其實侯是嚴令行政部門在總統大選保持中立，因而他不願多作表態，但在新北立委輔選上，侯著力甚深，不只假日輔選行程跑透透，日前也出動警界系統人馬，成立上千人的「新北市戰警隊總會」，並明確要求劃分責任區域，全力投入輔選工作。

知情人士表示，新北市黨部主委李乾龍對立委選情評估相對保守，評估12席區域中，國民黨選情開高從坐9，一路下探到保6；不過，侯友宜則明顯較為樂觀，甚至開出坐7搶8的軍令狀，讓黨主席吳敦義十分肯定。


更多鏡週刊報導
【卡韓搏心機3】最後30天不再佛系　吳敦義授蔡正元「無限開火權」
【卡韓搏心機4】卡神案變卡門案　藍委抗議走鐘原因曝光
【卡韓搏心機5】挺王金平、楊秋興金主抽腿　韓國瑜糧草告急

ET快訊
法醫助理開辣女屍玩笑　女鬼陪睡半年「竟懷孕」下場慘
快訊／國一北上桃園段紫爆！火燒車母女雙亡　尖峰時段回堵17公
快訊／國一北上龜山段火燒車　2歲女童和1女成焦屍
法醫助理開辣女屍玩笑　女鬼陪睡半年「竟懷孕」下場慘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「憑什麼我們要有這種總統」　韓國瑜批蔡英文：把香港當換選票工具

林飛帆稱研擬開除楊蕙如黨籍　孫大千：模糊焦點心裡有鬼

侯友宜合體韓國瑜「漏網鏡頭曝心機」　牽手喊口號「雙唇緊繃不說5字」

趙少康曝光楊蕙如現況：已經不在台灣了　臉書8天零更新

數據曝光！　蔡英文、蘇貞昌公開行程「拜廟」佔4成

吳敦義卡韓搏心機！韓朱合體拚總統　防逼宮「授予蔡正元開火權」

綠網軍霸凌民眾　吳敦義：民進黨不惜「重返威權」也要鞏固政權

聯合報民調：蔡賴配48％、韓張配20％　29％民眾相信蔡韓差距大

新北美女刺客：侯友宜116萬票灌給韓國瑜就強了

「藍營朋友」合成韓國瑜擁裸女圖　退役上校127字認了：遭截圖

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

第1代iPhone、上百台蘋果電腦　真・果粉！超狂博物館等級收藏

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

吳宗憲莫文蔚合唱《廣島之戀》　大爆未婚生子都是因為這首歌XDD

韓國瑜牽張善政高歌改編採紅菱 「我們牽手選總統為人民一條心」

「憑什麼我們要有這種總統」　韓國瑜批蔡英文：把香港當換選票工具

林飛帆稱研擬開除楊蕙如黨籍　孫大千：模糊焦點心裡有鬼

侯友宜合體韓國瑜「漏網鏡頭曝心機」　牽手喊口號「雙唇緊繃不說5字」

趙少康曝光楊蕙如現況：已經不在台灣了　臉書8天零更新

數據曝光！　蔡英文、蘇貞昌公開行程「拜廟」佔4成

吳敦義卡韓搏心機！韓朱合體拚總統　防逼宮「授予蔡正元開火權」

綠網軍霸凌民眾　吳敦義：民進黨不惜「重返威權」也要鞏固政權

聯合報民調：蔡賴配48％、韓張配20％　29％民眾相信蔡韓差距大

新北美女刺客：侯友宜116萬票灌給韓國瑜就強了

「藍營朋友」合成韓國瑜擁裸女圖　退役上校127字認了：遭截圖

「憑什麼我們要有這種總統」　韓國瑜批蔡英文：把香港當換選票工具

郭采潔走鐘崩壞！　無P素顏近照曝…「大嬸捲髮＋方型臉」網傻眼：怎變這樣

林飛帆稱研擬開除楊蕙如黨籍　孫大千：模糊焦點心裡有鬼

高中鋁聯／王威晨12強賽發光　王威倫盼向哥哥看齊

侯友宜合體韓國瑜「漏網鏡頭曝心機」　牽手喊口號「雙唇緊繃不說5字」

快訊／國一北上桃園段紫爆！火燒車「母女雙亡」　尖峰時段回堵17公里

美司法部長批FBI「侵入性」調查總統：為了監視川普誤導法院

再6天！美對中「加徵15％關稅」　川普：貿易協議進展順利

懷舊風重回2019！年度五大復興單品　FENDI Baguette最火紅、果凍鞋也上榜

世界耐力賽新頂級組2020開跑！Asotn Martin女武神2年後出戰

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

政治熱門新聞

合成韓擁裸女圖　退役上校認了

蔡、韓差距持續擴大　專家：韓節奏邏輯紊亂

韓冰沒輔選原因曝光　韓國瑜：有人說她懷孕了！

蔡英文民調贏58%　韓國瑜：工讀生隨便寫數字

聯合報民調：蔡賴48％、韓張20％

韓國瑜：選舉骯髒，執政一定愈貪污

韓國瑜：我喝酒從來不抱女人　跟朋友聊天最快樂

蔡英文、蘇貞昌「拜廟」行程佔4成

韓國瑜丟下市政預算　蔡英文：高雄市民想問「市長在哪？」

江怡臻：侯116萬票灌給韓就強了

民進黨喊顧主權　韓：無聊的廢話！

獨／陳玉珍頭痛無法下床需用尿盆

趙少康曝楊蕙如現況：已不在台灣

網瘋傳嚴查政治難民申請　法務部：不實訊息

更多熱門

相關新聞

韓朱拚總統　吳敦義防逼宮先出招

韓朱拚總統　吳敦義防逼宮先出招

總統大選進入最後關頭，國民黨總統候選人韓國瑜8日在新北市與12位黨籍立委候選人聯合造勢，外界期盼已久的「禿漢合體」也終於實現，不只新北市長侯友宜現身站台，韓的初選勁敵、前新北市長朱立倫也正式接任全國競選總部主委，讓韓營為之振奮，希望就此走出低迷選情。但本刊調查，這場大造勢的背後，竟暗藏了吳敦義與朱立倫人馬對選後策略的較勁，也讓藍營好不容易營造出的團結氛圍，蒙上一層隱憂。

江怡臻：侯116萬票灌給韓就強了

江怡臻：侯116萬票灌給韓就強了

韓國瑜丟下市政預算　蔡英文：高雄市民想問「市長在哪？」

韓國瑜丟下市政預算　蔡英文：高雄市民想問「市長在哪？」

韓國瑜：選舉骯髒，執政一定愈貪污

韓國瑜：選舉骯髒，執政一定愈貪污

陳零九鬆口認了！　想把7年女友娶回家

陳零九鬆口認了！　想把7年女友娶回家

關鍵字：

鏡週刊2020總統大選韓國瑜侯友宜

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

妻遭夫狂捅噴血慘死　兒一旁目睹

他求歡失敗「用表格記錄」　嫩妻開信件傻眼

請老公「拍2顆蒜頭」　人妻接過食材傻了

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

台南西線發生疑臥軌命案　女臟器外露亡

「國民女友」台上大方脫衣炸胸　遭宅宅當眾告白

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

小吃店驚傳撞擊聲！火辣闆娘無助拍門淚崩：救救我

晶華失火「香奈兒包全黑」　雙方互告求償

合成韓擁裸女圖　退役上校認了

更多

最夯影音

更多
陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死
酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

《神力女超人1984》 預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面