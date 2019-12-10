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聯合報民調：蔡賴配48％、韓張配20％　29％民眾相信蔡韓差距大

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▲▼蔡英文、賴清德中選會登記。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

▲蔡賴配民調持續領先另外兩組候選人。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜上月底呼籲支持者拒答民調，結果真的讓「數字」出現變化。在最新的民調資料中，有48％的民眾支持蔡賴配，韓張配的支持度為20％，宋余配則是9％，另外還有23％的民眾尚未決定要投給誰。

《聯合報》10日公布最新民調，在2020總統大選支持度上，蔡賴配大幅領先韓張配28個百分點，與上一次的民調數據相比，支持度增加3個百分點；反觀韓張配，支持度從上次的29％下滑至20％，整整少了9個百分點，數字變動很大。

▲▼韓國瑜、張善政出席台灣尤努斯基金會-2019社會型企業東亞年會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲有22％的選民相信韓張配沒有落後。（圖／記者屠惠剛攝）

有趣的是，對於韓張配民調支持度是否真的大幅落後，有29％的民眾認同的確落後很多；24％的民眾相信確實落後，但幅度沒有媒體報導的那麼誇張；22％的民眾認為沒有落後，民調是不準確的；另外還有25％的民眾坦言不知道。

其實對於民調落後蔡賴配一事，韓國瑜9日受邀參加政論節目時曾回應，選戰外行人才會只看民調，畢竟阿拉伯數字可高可低，之所以會要求支持者拒答民調或是回答唯一支持蔡英文，是因為民主已經受傷，不得不出此下策，如果他不出招，對國民黨的立委選情也沒有幫助。

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