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美司法部長批FBI「侵入性」調查總統：為了監視川普誤導法院

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▲▼美國司法部長巴爾（William Barr）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國司法部長巴爾（William Barr）不相信自家員工的調查結果。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國司法部針對「通俄門」調查正當性，對FBI及特別檢查官穆勒（Robert Mueller）的行為展開檢驗，得出結果合法；然而司法部長巴爾（William Barr）於美東時間週一（9日），竟然公開拒絕自己下屬的關鍵判定。

根據美國《國家廣播公司》（NBC）報導，司法部檢查總長霍羅威茨（Michael Horowitz ）9日提出調查結論，認為FBI和司法部門針對2016年美國總統大選的調查，並非出於政治動機，而是因為證據顯示，俄國政府透過和當時的川普政營聯繫，達到跨國干預選舉的目的。

報告指出，FBI在調查過程中，對川普競選陣營助手的監視申請，雖然有誤，但整體而言仍然是合法的。川普正是根據最後這項結論，宣稱調查背後有政治黑手在作祟；對此，巴爾當天稍晚在一項冗長的聲明中打臉自家員工，並聲稱FBI對「通俄門」的整起調查，是根據「薄如紙片的懷疑」，而且具有侵略性。

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普被調查和指控纏身。（圖／路透）

聲明中寫道，「檢察總長的報告證明了，FBI對（2016年）美國總統大選的侵入性調查，是根據最薄弱的懷疑，而在我看來是合法性不足」，「這起調查的結果往往都是無罪的」。巴爾宣稱，FBI在競選期間調查和監視川普競選陣營助手，並深入川普政府，還為了保有持續監視的權限，誤導美國外國情報監控法院（FISA），多次忽略調查得出的結果是無罪的這項事實，更刻意加強或無視消息來源的可靠信。

「通俄門」調查一路走來疑雲重重，正意願總法律顧問雷特（Doug Letter）18日才表示，議員們要針對川普提供的書面回應進行調查，檢視總統是否公然對穆勒撒謊。雷特指出，川普前競選顧問史東（Roger Stone）被裁定欺騙國會，而證據顯示川普可能也提供了「不真實」的答案，「這一點顯然是彈劾案調查的關鍵部分」。

►川普被控「通俄門書面證詞」說謊！　美眾議院啟動調查

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