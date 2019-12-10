禮享生活簡單淘！雙12年終大賞準備好了　此時不買錯過一年

▲回顧過去一整年，你有特別想感謝的人嗎？不妨趁著耶誕、跨年到來，挑一份好禮送給對方，同時也好好犒賞自己一下。（圖／達志／示意圖）

消費中心／台北報導

迎來溫馨、歡樂的12月，也意味著一年即將要過去了，回想過去一整年，不管在家庭上或職場上，生活中總有受助於他人的時候，有來自於貴人同事的給力幫忙，也有親人、另一半、好友在背後的默默支持，在歲末年終之際，你有特別想感謝的人嗎？許多人會選擇透過送禮方式來表達滿滿謝意，為了能夠真正送到心坎裡，淘寶台灣「雙12年終大賞」準備好了，要讓大家簡單淘到理想、心儀的禮物，解決送禮障礙，同時也能趁機犒賞辛苦一年的自己。

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▲想在淘寶台灣雙12活動買得更划算，別忘了搶店鋪限時大額折扣碼，到時雙12當天消費滿699，即可現折80。（圖／翻攝自淘寶台灣）

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▲「1元」在淘寶台灣雙12強勢回歸，下標就有機會用1元搶購法國雙人來回機票。（圖／翻攝自淘寶台灣）

在雙12當天，淘寶台灣更是火力全開，翻天優惠盡出，首先是全天狂灑$699-$80 折扣碼、淘寶台灣商城滿額79折，以及前12名超級快手下單完成支付者享限量5折，前1小時可搶$1000-300、$3000-900限量折扣碼。此外，不想額外多付一筆運費的話，當天數萬商品超取0元免運，選7-ELEVEN超取付款，還免費請喝暖心咖啡。

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上次雙11沒買夠的，雙12別再錯過了，尤其耶誕、跨年將至，也是送禮的時節，把握眾多好康聰明買，根本不怕荷包失血，反而是越買越賺，此時不買，就要再等一年了。

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