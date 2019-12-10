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禮享生活簡單淘！雙12年終大賞準備好了　此時不買錯過一年

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送禮示意圖（圖／達志／示意圖）

▲回顧過去一整年，你有特別想感謝的人嗎？不妨趁著耶誕、跨年到來，挑一份好禮送給對方，同時也好好犒賞自己一下。（圖／達志／示意圖）

消費中心／台北報導

迎來溫馨、歡樂的12月，也意味著一年即將要過去了，回想過去一整年，不管在家庭上或職場上，生活中總有受助於他人的時候，有來自於貴人同事的給力幫忙，也有親人、另一半、好友在背後的默默支持，在歲末年終之際，你有特別想感謝的人嗎？許多人會選擇透過送禮方式來表達滿滿謝意，為了能夠真正送到心坎裡，淘寶台灣「雙12年終大賞」準備好了，要讓大家簡單淘到理想、心儀的禮物，解決送禮障礙，同時也能趁機犒賞辛苦一年的自己。

不論要找時尚、美妝、母嬰、3C、家電、潮流或運動，淘寶台灣通通都有，想送禮給父母、朋友、戀人、自己，甚至是小孩或寵物，不怕挑禮沒頭緒，而且一鍵就能簡單淘到超值「禮享」的商品，既然已經有了送禮品項清單，接下來當然就要搶在爆品限時特賣入手最划算。年終最後好康大放送就等雙12這一波，現在起加入淘寶台灣「雙12年終大賞」，雙12當天$699-$80折扣碼全天大放送，雙11大熱門的「1元淘寶」也強勢回歸了，這次要送上機票，讓你爽爽環遊世界。

淘寶台灣雙12（圖／翻攝自淘寶台灣）

▲想在淘寶台灣雙12活動買得更划算，別忘了搶店鋪限時大額折扣碼，到時雙12當天消費滿699，即可現折80。（圖／翻攝自淘寶台灣）

只要花個1元，就有機會搶到機票飛往法國巴黎，暢遊艾非爾鐵塔、凱旋門，參觀羅浮宮欣賞藝術品，走一遭華麗的香榭麗舍大道，到塞納河左岸喝杯咖啡，這麼迷人的浪漫之旅，人人都有希望讓它夢想成真！12/6～12/12上淘寶台灣，每天可以用1元下單搶購，而且還是雙人來回機票，讓你攜伴出遊玩出更多回憶，中獎名單預計於雙12當天公佈。

禮享生活簡單淘！雙12年終大賞準備好了　此時不買錯過一年（圖／業者提供）

淘寶台灣雙12（圖／翻攝自淘寶台灣）

▲「1元」在淘寶台灣雙12強勢回歸，下標就有機會用1元搶購法國雙人來回機票。（圖／翻攝自淘寶台灣）

在雙12當天，淘寶台灣更是火力全開，翻天優惠盡出，首先是全天狂灑$699-$80 折扣碼、淘寶台灣商城滿額79折，以及前12名超級快手下單完成支付者享限量5折，前1小時可搶$1000-300、$3000-900限量折扣碼。此外，不想額外多付一筆運費的話，當天數萬商品超取0元免運，選7-ELEVEN超取付款，還免費請喝暖心咖啡。

再給大家刷卡優惠訊息，只要刷卡都沒有手續費，且富邦信用卡最高回饋19%，刷台新銀行信用卡 1212現折120;聯邦銀行最高回饋13%;中國信託信用卡分期0利率，刷指定信用卡最高回饋1212。這麼多優惠值得筆記下來！

想買什麼，這波一定要一次買齊，至於大家最關心有什麼必搶好物，官方也搶先透露3款口碑爆品價格比在其他通路入手更划算，像是iPHONE族必備AirPods搭配充電盒（2019），售價5,290元，在淘寶台灣雙12下單，活動到手價竟然不到4,000元，且宅配免運到府；女人都要有一瓶的SKII青春露230ml，原售價6,250元讓人買不下手，但12/12全天有折扣碼大放送，除了滿$699減$80，刷台新卡再折$120，換算下來僅3,237元，挑戰市場爆低價，還有超取免運；3M細滑牙線棒散裝超值分享包2入組（1000支入），售價888元，買兩組使用商城79折券&超取免運，折算1組兩入只要$594，同樣是全網最低價。

上次雙11沒買夠的，雙12別再錯過了，尤其耶誕、跨年將至，也是送禮的時節，把握眾多好康聰明買，根本不怕荷包失血，反而是越買越賺，此時不買，就要再等一年了。

http://taobao.ec/NJB29


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