易遊網「雙12旅遊盛典」優惠超殺！飛日本東北來回機票3千有找

▲易遊網日本東北來台機票3千有找。（圖／易遊網提供）

記者李宜秦／台北報導

年底雙12購物節即將來臨，易遊網即日起至12月12日，推出最後一波大檔促銷「雙12旅遊盛典」，優惠如2211元就可入住高雄五星級飯店、飛日本東北機票來回3000元有找等，滿額最高再贈1212元折扣碼，還可抽人氣飯店住宿券，另外易遊網還與「懶散兔與啾先生」聯名合作，只要在易遊網LINE官網輸入1212，就可獲得專屬貼圖。

易遊網表示，觀光局秋冬補助提供5000間名額，上線一個月就已申請額滿，今再追加5000間名額，旅客住宿每晚可補助1000元，若搭配雙12限時優惠，滿2000元再領121折扣券，等於訂房最多可優惠1121元。

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▲易遊網越南芽莊團第二人只要半價。（圖／易遊網提供）

易遊網在雙12期間，提供多間飯店限時優惠，包括高雄國賓大飯店每晚2211元起、花蓮美侖大飯店下殺6折起，最低每晚只要2399元、墾丁凱撒大飯店最低不用3千，再升等花園家庭房。還有人氣打卡飯店台中1969藍天飯店最低免2千就能輕鬆住一晚、天成文旅-繪日之丘享獨家65折起，最低每晚2015元、台中大毅老爺行旅獨家下殺71折起，最低每晚3245元。

國際機票部分也有眾多優惠，如飛日本東北來回含稅只要2999元起、加拿大航空美加機票下殺9折，飛西雅圖來回含稅1萬6765元起、飛溫哥華來回含稅1萬9680元起；澳門航空則有飛澳門來回4490元起的便宜票價；酷鳥航空飛曼谷，單程含稅票價下殺1912元起。

▲易遊網曼谷單程機票1912元起。 （圖／易遊網提供）

想找萬元商品，沖繩自由行4天含稅7499元起，第2人再減1212，等於一個人機酒免7千就能輕鬆出發，若欲自駕，還有沖繩租車5人座祭出市場最低價，每日只要699元，聖誕、春節、228連假熱門檔期通通不加價。

大阪自由行5天下殺至含稅1萬1999元起，第2晚特別搭配全新開幕「日本環球影城利蓓薾飯店」，步行13分鐘就能抵達園區，一早衝樂園不再匆匆忙忙。濟州自由行4天入住市區精選飯店，還有日韓WIFI 5天只要12元銅板價，天天限量12組。

▲花蓮美侖大飯店下殺6折起。（圖／易遊網提供）

國外旅遊部分，近年旅遊熱度不斷攀升的越南，祭出越南芽莊、珍珠島、情人島6天享第2人直接現砍半價，平均1個人團費最低含稅只要1萬5675元。想走訪冬季最浪漫童話小鎮合掌村，日本北陸˙雪猴泡湯．合掌村5天下殺至含稅1萬9900元起，第2人再減1212元。

欲親眼見證世界稀有樹冰雪景，日本東北˙藏王樹冰+銀山溫泉+雪境列車+松島灣遊船 5天團費直接回饋12％，含稅只要2萬2792元起，挑戰市場最低價。

▲台中1969藍天飯店。（圖／易遊網提供）

另外，國內旅遊看準溫泉季正熱，推台中、苗栗、新竹、花蓮、台南一日泡湯趣買一送一，兩人最低只要1999元起。想體驗環島之星Hello Kitty繽紛列車，環島遊．花蓮+高雄雙翰品自由行3天年終破盤價4999元起。

環島之星Hello Kitty繽紛列車‧台南自由行3天，搭配四、五星級酒店2晚，第2人現折1212元，平均1人最低只要5144元起；環島遊˙台南+台東自由行3天入住台南桂田酒店以及台東桂田喜來登酒店，下殺至6912元起，再享兒童免費優惠。易遊網「雙12旅遊盛典」即日起至12月12日限時搶購，刷玉山信用卡滿額再送1212元刷卡金