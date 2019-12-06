南檢偵辦行動支付公司違法吸金21億元　2人羈押1人交保

▲台南地檢署偵辦行動支付公司以自行研發架設網路平台發行「學習分」，吸金約21億元，並上傳教學及宣傳影片取信民眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署偵辦行動支付公司，標榜投資1年半可獲利3倍，涉嫌吸金約21億元，逾1萬人受害。檢警調分19路執行搜索，帶回林姓負責人夫婦等10名成員，查扣林姓負責人位於高雄市2千萬元豪宅，偵訊後以林姓負責人夫婦違反銀行法涉嫌重大，有串證之虞，向台南地院聲押獲准，岑姓嫌疑人訊後則諭令10萬元交保。

台南地檢署檢察官蔡明達，偵辦經營行動支付之1家電子商務公司涉嫌非法吸金案，於12月4日指揮法務部調查局高雄市調查處、刑事察局偵查第九大隊、台南市警刑警大隊、第五分局、善化分局及麻豆分局，持搜索票兵分19路執行搜索，並帶回林姓負責人夫婦等10名成員，查扣林姓負責人購置位於高雄市，市價新台幣2000萬元之豪宅。

檢方指出，林姓負責人以行動支付名義，招攬民眾投資「New Club」投資案，標榜1年可享投資本金20％至30％獲利，1年半到3年之間可以獲利3倍，會員招攬下線還額外派發10％至15％獎勵金。該集團係仿照國外「拆分盤」吸金模式，自行研發架設網路平台發行「學習分」供民眾投資購買，並保證不論投資金額多寡，最後一定可以賺取3倍獲利，但「學習分」之發行數量及價格漲跌全由林姓負責人操控。

▲林姓負責人為吸引年輕民眾參加，除包場電影院舉辦投資分享會及規模盛大之池畔感恩餐會外，現場並邀請金曲獎歌手駐唱。

檢警調於蒐證過程中發現，林姓負責人為吸引年輕民眾參加，除包場電影院舉辦投資分享會及規模盛大之池畔感恩餐會外，現場並邀請金曲獎歌手駐唱，甚至不惜耗資1600萬元招待100名投資人赴杜拜旅遊，炫富過程均僱用專業團隊全程拍攝上傳Youtube等影音平台，短短1年半期間，林姓負責人就以「New Club」投資案招攬逾1萬名投資人，非法吸金金額逾21億元。

檢察官蔡明達偵訊林姓負責人夫婦後，認有涉違反銀行法「非銀行經營收受存款業務」等犯罪嫌疑重大，並有勾串共犯及證人之虞，向台南地院聲請羈押2人獲准，另岑姓嫌疑人訊後則諭令10萬元交保。

檢方說「拆分盤」是一種吸金詐騙的金錢遊戲，呼籲民眾切勿輕信參與投資，以免血本無歸，造成財產重大損失，如有誤信參與投資之被害人，亦可檢附相關資料向台南地檢提出告訴，以利偵辦。

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