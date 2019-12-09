韓國瑜歡唱畫面…背後帥隨扈「特勤吳彥祖」正臉入鏡！再引暴動：跪求姓名

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網搜小組／鄺郁庭報導

PTT鄉民對帥哥正妹的標準都很高，而日前竟然出現一位能夠登上PTT表特板、還被網友徵求神人的帥哥，就是國民黨總統候選人韓國瑜的特勤中心隨扈，當時貼文造成一陣熱論。今（9）日韓國瑜出席總統號次抽籤後，牽著張善政大唱採紅菱時，該位隨扈也在後面，新聞畫面一出，讓網友帥到再度跪求姓名。

中選會9日上午舉行2020總統、副總統選舉候選人號次抽籤，國民黨候選人韓國瑜抽到2號，隨後在中選會樓下，韓國瑜牽著張善政的手當著媒體鏡頭前高歌已故歌手鄧麗君的名曲《採紅菱》，還改編歌詞強調韓張配是「我們倆牽著手啊選總統！就好像是倆兄弟呀，為人民呀，我倆一條心！」

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▲韓國瑜大唱改編版《採紅菱》，「特勤吳彥祖」就在身後戒備。（圖／ETtoday拍攝畫面）

仔細看看新聞畫面，該位帥哥隨扈就站在韓國瑜身後，這次完全正臉入鏡、沒有被擋住，只見他在韓國瑜唱歌的時候緊盯四周，微皺眉頭、眼神不斷注意環境變化，隨時都處在警戒狀態。在韓國瑜喊完口號並轉身後，他也馬上反應過來，指引韓國瑜離開現場。雖然畫面僅短短幾分鐘，但眼尖網友就直呼，「無限期支持韓國瑜……的保鑣」、「跪求姓名、臉書、IG。」不過目前還是沒有人找出隨扈的社群網站等資料。

▲「特勤吳彥祖」隨時都注意著四周。（圖／ETtoday拍攝畫面）

本站日前曾報導《帥哥隨扈貼身守護韓國瑜 「特勤吳彥祖」帥到PTT網友暴動：明星等級》，國安局今年正式成軍「安維七號」保護候選人的安全，韓國瑜的人身安全也正是由國安局特親中心「安維七號」隨扈負責，就有眼尖的網友發現，有一個帥氣的身影跟在身旁，用銳利的眼神緊盯全場，忍不住上PTT神人。

▲韓國瑜接受媒體訪問，「特勤吳彥祖」依然在身後。（圖／記者黃軍瑋攝）

當時網友在留言中暴動，「好帥！明星等級了」、「X！吳彥祖啦」、「我是男生也覺得不錯」、「很顯眼，這個真的帥到渣，國安局的吧」、「注意好幾天 終於有人發文了，真的很帥」、「昨天看新聞也注意到他XD」、「前幾天看到新聞片段就覺得帥，留言都在討論隨扈」、「男生看都覺得帥，滿英武的。」

▲韓國瑜前往中選會抽籤號次，「特勤吳彥祖」跟在身後。（圖／記者李毓康攝）

其實在國安特勤中心今年推出的形象月曆中，這位「特勤吳彥祖」也有現身。要成為一位合格特勤人員，要通過體能、戰技（游泳、八極拳、射擊）測驗，以及取得基本初級救護技術員證照（EMT1）。由於特勤隨扈的工作需要大量體力，平日的訓練過程格外重要，不少特勤人員也會趁下班時間自主訓練，並隨時待命上場。

▼國安局月曆（7月）有「特勤吳彥祖」的帥氣身影。（圖／國安局提供）

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