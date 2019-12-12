向各黨參選人宣示！環團12/29走上台北街頭反空汙

▲環團宣布12月29日在台北舉辦「反空汙遊行」。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

台灣健康空氣行動聯盟今（12日）宣布，2020大選前黃金兩週12月29日星期日，將在台北舉辦「反空汙遊行」，要祭出行動向所有黨派參選人宣示，這次選舉涉及世代氣候正義和呼吸平權。

台健空盟今和其他環保團體代表帶著家裡鍋碗瓢盆，在記者會現場鏘鏘的大敲說，要藉此敲醒正在請假跑全國選舉的國民黨總統參選人韓國瑜，及行政院院長、副院長蘇貞昌和陳其邁。

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▲環團拿家裡鍋碗瓢盆，鏘鏘的大敲說，要藉此敲醒官員們。（圖／記者許展溢攝）



台健空盟理事長葉光芃說，2015年上屆總統大選前，同樣北上主辦「抗暖化、反空汙為了未來而走」遊行，當年三位副總統參選人都出席参加，無煤非核家園的雙運動訴求，這是一路走來的堅持，就算這次遊行只有一個人也是要辦。

南部反空汙大聯盟發言人李建誠表示，大家需要更乾淨的空氣，這個星期日15日先是高雄反空汙大遊行，這幾年南部民眾自發上街要政府積極減煤減汙，改善空氣品買，捍衛每個人最基本的健康呼吸權，因此必須再次聚集，呼籲所有官員「別再說空話，别再說做得夠多」。

▲葉光芃認為全民應共同立即終結34至37年最老舊興達電廠。（圖／記者許展溢攝）



另外，葉光芃針對去年深澳煤電開發案怒斥是台灣之恥，因當時堅持台灣不應再蓋任何新煤電廠，全民應共同立即終結34至37年最老舊興達電廠。至於北部遊行確切時間和地點？台健空盟表示，會再對外公布。