夾到手就有病床！癌母發燒急診「坐輪椅等2天」　他苦笑：也許不算致命重症吧

▲陳玉珍住進重症急救區。（圖／國民黨團提供）

記者周亭瑋／綜合報導

國民黨立委陳玉珍抗議時夾傷手，最後進台大醫院重症急救區一事引發議論。一名網友的母親是癌症病患，經常出入醫院，就連半夜發燒掛急診，都不見得有病床，甚至曾經在急診走廊等兩天，如今他看見「夾傷手就有床位」，內心有種複雜與鼻酸的情緒蔓延。

陳玉珍6日到外交部抗議，在與警方推擠時不慎夾傷手，事後不僅被送往台大醫院急診，甚至躺上急救重症的病床。對此，就有網友在PTT發文感慨，「我媽癌症病人，體力和抵抗力非常差，經常進出醫院。一般來講，病因都是肺炎，如果是半夜發燒，就一定要掛急診、照X光，然後等到有科別有病床願意收。」

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如果沒有科別要收、沒病床，或急診也沒有床位時，他們就得在急診走廊等至少兩天，而且是坐輪椅上等待，連躺下都不能，「我並不想苛責這家醫院及醫護人員，因為很明顯的人員和資源都不夠。」

▲網友講述自家經歷。（圖／翻攝自PTT）

他提到，當天急診簡直是混亂成了一團，人滿為患，所有病人、家屬、病床、輪椅通通擠在走廊上面，醫護人員每個人衝過來衝過去，乒乒乓乓的好像在打仗，「叫一個肺炎發高燒的病人坐在輪椅上面等，我想也許在他們的分級裡面，這個還不算是致命的重症吧？」

然而，這次的夾手風波，讓他十分錯愕，「那種感覺是非常的複雜的，我感覺我胸口有一股說不上來的、很不舒服的感覺。」

另外，陳玉珍今面對媒體時還原現場，解釋是因為呼吸困難、缺氧而送急診，「反正我就覺得我被壓得很厲害，因為前後都夾著又沒辦法呼吸，所以就很痛苦，後來救護車就來了」。

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▼示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）