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帥哥隨扈貼身守護韓國瑜　「特勤吳彥祖」帥到PTT網友暴動：明星等級

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▲▼國安局月曆（封面背頁)。（圖／國安局提供）

▲貼身守護韓國瑜安全的特勤吳彥祖也登上國安局月曆。（圖／國安局提供）

記者林彥臣／綜合報導

PTT表特板的正妹文幾乎是壓倒性的超過帥哥文，能夠登上表特板被網友徵求神人的帥哥，更是相當罕見！這位帥哥就是國民黨總統候選人韓國瑜的特勤中心隨扈。

▲國民黨總統參選人韓國瑜參加利菁《麻辣天后傳》錄影後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲特勤吳彥祖因為跟隨在韓國瑜身邊，受到關注。（圖／記者林敬旻攝）

國安局今年正式成軍「安維七號」保護候選人的安全，韓國瑜從11月18日是正式登記參選後，他的人身安全也正是由國安局特親中心「安維七號」隨扈負責，很多眼尖的網友也發現，每當韓國瑜上媒體時，就有一位帥氣的身影跟在身旁，用銳利的眼神緊盯全場，守護韓國瑜的安全。

▲▼韓國瑜張善政赴中選會領表登記參選中華民國總統。（圖／記者湯興漢攝）

▲特勤吳彥祖帥到上表特，讓網友想神人。（圖／記者湯興漢攝）

甚至還有網友在看到新聞之後，上PTT表特板發文爭求神人表示，「剛剛看新聞看到這個男生，雖然被字幕擋住了，但眉宇間的氣質超帥，求神人！」

網友在推文中表示，「好帥！明星等級了」、「X！吳彥祖啦」、「我是男生也覺得不錯」、「很顯眼，這個真的帥到渣，國安局的吧」、「昨天看新聞也注意到他XD」、「前幾天看到新聞片段就覺得帥，留言都在討論隨扈」、「男生看都覺得帥，滿英武的」。

▲▼國安局月曆（7月)。（圖／國安局提供）

▲必須經過許多嚴格的訓練，才能成為一位合格的特勤人員。（圖／國安局提供）

在國安特勤中心今年所推出了形象月曆中，這位「特勤吳彥祖」也有現身，要成為一位合格特勤人員，要通過體能、戰技（游泳、八極拳、射擊）測驗，以及取得基本初級救護技術員證照（EMT1）。由於特勤隨扈的工作需要大量體力，平日的訓練過程格外重要，不少特勤人員也會趁下班時間自主訓練，並隨時待命上場。

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