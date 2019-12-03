雙12來了！年終最後一波好康大放送　8大電商促銷重點一次看

▲迎戰雙12，東森購物即日起展開「1212超級BUY」。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

延續雙11熱度，雙12接力登場，電商搶攻年末採購買氣再度開打「戰」起來，釋出各項好康優惠、精選超殺商品以及驚喜加碼，在年終最後好康大方放送中，準備讓消費者把握機會再買一波，《ETtoday新聞雲》整理8大網購平台在這波檔期推出的促銷內容，各家促銷重點一次看。

搶攻雙12，東森購物「1212超級BUY」於12/2上午10:00～12/13上午10:00登場，強打各館別特殺專區、集氣搶12元商品、新會員滿額送泡湯券、萊爾富超取送焙茶可可等好康優惠，每日於4個指定整點時間12:12、15:12、19:12、23:12，將發放121元、1,212元或2,424元限量折價券，搶到可現買現折再省一筆。搭配20週年慶最終戰，於全通路消費可享即20%東森幣回饋，還可參加「把幸福抽回家」，每天抽出電動平衡車、饗食天堂雙人餐券與85度C蛋糕6吋等獎項各1名之外，每月再大手筆加碼抽1人獨得10張日本東京來回機票。

為點燃歲末採購熱潮，momo購物網今年雙12 從「季節性選品」與「獨家」出發，暖身慶首波推出「八大品類日」打頭陣，數百萬件商品下殺3折起。同時，至12/9期間，每日09:12、12:12、15:12、18:12、21:12整點將狂撒千萬搶紅包，最高贈送999 momo幣；12/1～12/11將商品提前放入購物車中，並於12/12當天下單，即可抽訂單結帳12元。刷花旗、永豐、聯邦等28家銀行滿額最高回饋10%購物金。

▲PChome 24h購物宣布雙12年終犒賞活動正式啟動。（圖／PChome提供）

PChome 24h購物祭出百萬商品感恩回饋價，多款強檔促銷爆品，如ASUS ROG Phone電競旗艦機狂降1,910元、Motorola 藍牙耳機破盤下殺5折價、日本阿拉丁煤油暖爐狂降3,000元等，且指定分會場天天祭出限量12元超殺瘋搶品，包含小米手環腕帶、AIBOXVR VR眼鏡、Daijobu星泰吃到飽上網卡、DIVI Sound mix 2 真無線藍牙耳機、Kworld 5孔快充頭；另外也全新上線電子票券服務，包括餐飲、旅遊、保養等多元商品，並攜手36大銀行最高回饋21,200 P幣，還有百大品牌筆筆回饋15%起，天天回饋無上限。

蝦皮購物攜手上萬店家祭出免運優惠，至12/11止，暖身期間天天豪灑全站0元免運券，並首次祭出「120%蝦幣回饋」，凡結帳即可享1.2倍蝦幣回饋，集滿12蝦幣還可於每天11:00、23:00兌換0元免運券、蝦皮商城5折券；全新打造的「蝦選之夜」活動，凡登記即有機會抽中0元免運券，下單12筆加碼抽價值萬元隱藏大禮。另外，每天11:00再推一場「蝦享趣」，凡邀請4位朋友進入活動頁面即可贏得蝦皮商城1折券，最高現省1,212元。

▲Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城雙12暖慶活動同步開跑。（圖／Yahoo奇摩提供）

Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城雙平台雙12購物節同步開跑，即日起至12/8主打暖身慶，百大品牌上萬件商品3折起、消費滿3,000元享300購物金、單日集滿4筆快速到貨訂單送168購物金、再推跨店滿減最高送1,200元、99元免運專區、購衷心會員刷Yahoo聯名卡最高享18%回饋等，另擴大規模舉辦「1元押寶」活動，包括Macbook Air、Tiffany&Co.鑽石項鍊、GUCCI牛皮短夾、iPhone 11、Dyson空氣清淨機等萬元商品將有機會用1元帶走。

樂天市場主打年終最大檔「雙12 Super Sale」，活動自12/2上午10:00至12/16上午9:59開跑，祭出五重商品天天整點瘋搶1折起、狂撒3,000萬折價券、領券最高再折1,620元、天天點數送、刷指定信用卡最高可享25%回饋等多項好康優惠。

▲生活市集「1212年終盛典」預計狂撒總價超過億元優惠。（圖／生活市集提供）

生活市集於12/4起開打雙12檔期，為延續雙11的回饋深度與規模，將狂撒總價值超過億元的優惠，12/4～12/15活動期間推出6大優惠，包括市場熱銷大牌商品限時下殺最高現折千元、每日再推出4款站內熱銷商品限定一日價，針對行動端用戶，12/4～12/12每天中午12:00推出APP專屬限時特賣。刷卡優惠回饋方面則是與12家銀行合作，其中第一銀行星璨卡友最高回饋刷卡金22%；選擇超商付款的消費者，即日起至12/16，下單選擇7-ELEVEN取貨，可登記搶「CITY CAFE卡布奇諾」乙杯。

松果購物「1212年終盛典」開跑，除維持全站免運費，也將陸續推出食衣育樂日、數位家電日及居家生活日天天回饋15%起，12/3～12/5首3日率先精選雙11檔期最熱賣3大爆品促銷，每日午間再推限量秒殺快搶好貨，12/12當天更加碼比雙11更多時段的整點快搶。而雙12檔期預計發出超過億元購物金，消費滿額還有機會入住台泰網美房，更加碼人人有獎免費喝咖啡、看電影、吃地瓜薯條，輕鬆把氣炸鍋、Nintendo Switch帶回家。