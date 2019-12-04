雙12必搶爆品快看！iphone 11半價入手　1元搶Switch、Dyson

▲網購業者在雙12期間推出1元搶AirPods 2、Nintendo Switch加強版主機等年度夯品。（圖／翻攝自品牌官網）

記者洪菱鞠／台北報導

上一波雙11沒買夠、沒買到的，年底壓軸雙12還有最後機會買好買滿，《ETtoday新聞雲》特別整理6大網購必搶商品清單，除了有12元商品可以搶，當然也少不了人氣爆品，尤其每次活動一上檔就被秒殺的Apple系列商品，這波有網站祭出iphone 11 64G半價特殺，AirPods Pro不到4,000元，另有1元就可以搶到Nintendo Switch加強版主機、Dyson涼暖空氣清淨機。

東森購物在雙12強打各館別特殺專區、集氣搶12元商品等好康優惠之外，每日指定整點時間發放限量折價券，其中必搶12/9～12/13期間限定的2,424元折價券，搶券時間分別是12:12、15:12、19:12、23:12，搶到後可現買現折省下一大筆，以iphone 11 64G為例，原價24,900元，95折搭配2,424折價券以及滿額刷信用卡送3,000，換算只要用18,231元即可入手，花不到2萬元就能爽用最潮新機超划算。

▲利用雙12促銷折扣以及折價券、刷卡回饋等各項優惠，可便宜入手iphone 11。（圖／翻攝自Apple官網）

其他網購方面，Yahoo奇摩購物中心雙12購物節暖身慶也有不少超值商品，其中最殺的是1028超綿感泡泡保濕洗面乳40ml，12/2～12/9特價只要12元；小資女喜愛的MICHAEL KORS，專櫃秋冬新款包包33折起，均價4,680元；dyson V7 Fluffy Origin無線吸塵器，原價13,999元，特價9,999元，在台灣就能便宜買，不用出國辛苦扛回家；全新GoPro-HERO8 Black假日組合原價19,450元，12/1～12/16下殺87折特價16,900元，再加碼送5%超贈點，相當於可省近3,400元。

▲dyson V7 Fluffy Origin無線吸塵器，原價13,999元，即日起至12/12入手價免萬元。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

而最近天氣變冷，帶動暖商機發威，想趁機添購保暖寢具的話，原價1,980元的翔仔居家法蘭絨x羊羔絨暖暖厚被，這波雙12在Yahoo奇摩超級商城單入下殺45折特價899元，即日起至12/8期間更加碼任選2入1,211元，平均一件直殺3折只要605元。

蝦皮購物主打「12.12 狂歡生日慶」全面5折起，可半價購入SONY防水藍牙喇叭、小米手環4、Moroccan Oil 摩洛哥優油、理膚寶水等上百件人氣夯品之外，每逢整點更有爆品釋出限時優惠，像是聖誕款Jo Malone 2019拉炮禮盒、MAC美國聖誕禮盒組，原價2,000～2,100元不等，活動價999元，將分別於12/5、12/6晚上23:00開搶；AirPods 2、Nintendo Switch加強版主機、Dyson涼暖空氣清淨機等，則是通通僅在「1元奪寶戰」限量發放。

▲12/5、12/6晚上23:00分別有聖誕款Jo Malone香水、MAC口紅禮盒千元有找。（圖／蝦皮購物提供）

▲日本阿拉丁煤油暖爐AKP-S248K，原價8,980元，12/7 11:00～12/8 10:59期間特價4,980元。（圖／PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物推出多款強檔促銷爆品，ASUS ROG Phone電競旗艦機狂降1,910元、Motorola 藍牙耳機破盤下殺5折價、日本阿拉丁煤油暖爐狂降3,000元，指定分會場天天祭出限量12元超殺瘋搶品，包含小米手環腕帶、AIBOXVR VR眼鏡、Daijobu星泰吃到飽上網卡、DIVI Sound mix 2 真無線藍牙耳機、Kworld 5孔快充頭。

想入手新機、3c娛樂配件的人，樂天市場也有幾檔整點特賣活動可以鎖定，站上的愛買線上購物於12/5晚上21:00開賣iphone 11 64G，下殺半價11,250元，但不能挑色，採隨機出貨；同天下午15:00則有Nintendo Switch Lite主機（藍綠），原6,180元、特價2,790元，若沒搶到，其他3C店家在12/6 10:00也有推出Nintendo Switch Lite主機（黃），同樣特價2,790元。另外，12/4晚上7:00特賣小米AirDots無線藍牙耳機，原價545元，活動價272元；12/7晚上7:00推出小米AI音箱，原價1,450元，特價725元；12/15早上10:00開賣Apple AirPods Pro，原價7,990元，特賣3,995元。

松果購物在雙12開跑首3日精選雙11最熱賣的3大爆品促銷回饋，每日中午12:00推出限量賠售秒殺品，例如12/5祭出五月花清膚柔潤抽取衛生紙100抽x72包/箱超低價回饋，此外也預告12/12當天加碼多時段整點開搶，00:00、10:00、13:00、15:00、18:00、21:00、22:00主打超強夯品優惠價，包括Dyson HD02 吹風機、Dyson V8 Animal（五吸頭）、小米掃拖地機器人1C、AirPods 2都將祭出甜蜜價，當天中午12:00必搶Nintendo Switch（電力加強版）特殺8,888元、晚間22:00更有iPhone 11 128G只要12,121元。