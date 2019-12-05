優適活首度參加榮獲SNQ認證　王令麟：努力深獲肯定

▲東森自營保健品牌「優適活」旗下4項產品獲得SNQ國家品質標章肯定，東森集團總裁王令麟（左2）特地親臨頒獎典禮接受表揚授證。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

今年通過「SNQ國家品質標章」認證生醫產品名單出爐，多達近百項生醫產品獲標章之外，另有8項得到國家生技醫療品質獎，其中，東森健康生醫今年首次參加就有4項營養保健食品取得認證，東森集團總裁王令麟親臨頒獎典禮接受表揚授證，他也提到，國家重視產品品質、消費者重視健康的方向，一直是東森持續不變的目標。

東森購物於2018年成立自營保健品牌「優適活」後，針對學生、上班族、中年與銀髮族等不同族群，目前已陸續推出敏捷膠原錠、靚亮葉黃素軟膠囊、6合1樂循軟膠囊、速威B群等產品，其中由吳宗憲代言、保養關鍵部位的敏捷膠囊錠，以及主打護眼的葉黃素，是市場上2大明星產品。而東森健康生醫不斷研發種類多元保健食品，近期又有益生菌新品上市，強調全家大小都可以用。

王令麟提到，今年是東森購物20週年，始終堅持對產品的嚴選，以及用最高標準服務會員，消費者滿意度超過90%。因應未來大健康趨勢，東森成立健康事業部，委託GMP大廠生產，用最好成份推出自營保健產品，並且自己帶頭跟200名以上同事一起體驗，經實驗證明有效才推出，為自己產品負責，這次有4項營養保健食品SNQ認證，表示努力成果深獲肯定。

▲王令麟表示，今年是東購20週年，唯一持續不變的是對產品的嚴選以及對會員的服務。

此次獲得SNQ國家品質標章肯定的4項產品，包含敏捷膠原錠、靚亮葉黃素軟膠囊、6合1樂循軟膠囊、速威B群，SNQ推廣中心委員陳樹功認為，「優適活」品牌產品，看得出用心研擬配方，例如敏捷膠原錠有添加獨特成份訶子和山竹果萃取，在產品安全衛生與品質控管上也都有做到要求的標準。對此，王令麟提到，「我們支持國家對產品高標準的建立，這是對優質廠商的最大鼓勵。」

▲第一次報名參加「SNQ國家品質標章」，優適活最主要的4項產品全數獲獎，東森購物健康事業部執行長王俊傑認為有3大重點是關鍵。

東森購物健康事業部執行長王俊傑指出，優適活4支產品能夠全數獲獎，主要在於大廠製作、效果、產品創新度等3大重點，除了原料創新、功能加強，為了吃得安心與健康，產品一定是通過200人以上測試，而測試對象從會員、員工到老闆，必須達到預期效果，才會進行之後的量產。

對於優適活接下來產品開發方向，王俊傑提到，優適活目前已推出5支產品，未來將再開發更多不同功能面向的保健食品，有計畫研究製作顧腎相關產品，由於東森併購自然美，因此也積極思考針對皮膚美容方面進一步研發，此外，女性瘦身也是一大重點。

觀察最新認證、剛出爐的生醫產品，陳樹功發現，所有來參加的廠商都希望產品能被肯定，也被消費者認同，而今年申請SNQ的廠商水準確實也越來越高，產品越來越好，大家做得比審查標準更多，對廠商來講，SNQ標章已經成為一個自我期許的方向，不過也提醒廠商得獎之後要更努力，希望能在同行之間更傑出，讓消費者選購時一眼就看出品牌。