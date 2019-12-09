廢棄物倒國有地18次　2大溪警就是業者！檢請求從重量刑

▲桃園檢方對警員知法犯法將垃圾倒在國有土地請求從重量刑。（圖／資料照片）

楊熾興／桃園報導

桃園市大溪警分局警員湯豐富與陳國順2人見收取家庭廢棄物有利可圖，合夥成立環保企業社，將收集來的家庭廢棄物共18車偷倒在復興區國有土地多賺取90000元利益，卻被警方據報查扣2輛自小貨車，湯員獲悉遭偵辦後竟私下教唆楊男與徐男偷偷開走自小貨車，桃園地檢署9日偵結依圖利、違反廢棄物清理法，將湯、陳等4人提起公訴。

檢警調查，54歳陳國順與51歳湯豐富為大溪警分局員警，2人在2018年合夥成立環保企業社，為了賺取更多非法利益，並未依規定將垃圾送至合法掩埋場或焚化爐處理，反而將從各地收回堆置的家庭廢棄物，由陳男開著自小貨車載往復興區羅浮國小附近，交由湯員僱來的楊姓、徐姓男子接手駕駛自小貨車前往羅浮里高坡段一處偏僻國有土地，趁夜傾倒車上的家庭廢棄物。

檢方表示，該環保企業社從今年1月30日到2月24日被查獲期間，至少傾倒18車次的家庭廢棄物，少付合法處理費用約9萬元。當警方據報查獲楊男、徐男涉嫌傾倒家庭廢棄物，並查扣2自小貨車時，湯男因協助處理該案，竟私下通風報信告知陳男偷偷將自小貨車開走，再為大溪警方所查獲。

檢方依圖利、違反廢棄物清理法將湯、陳、徐、楊等4人提起公訴，其中湯豐富身為警員，對於違法堆置、清運廢棄物等環保犯罪，本負有主動偵辦、調查的職責，卻協助、包庇，已請求法官從重論刑。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以