北市警酒店抓少年被抽件…同事誡「別多事」　所長涉包庇稱「不知情」

▲警員劉昌祺任北市中山一派出所長期間，涉多案包庇色情酒店業者，其中1案於12月3日，經北院認定罪嫌不足，獲判無罪。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

台北中山一派出所於2011年8月10日凌晨，臨檢林森北路某酒店時，在廁所查獲1名未成年少年，但酒店鍾姓女經理主張少年「只是來上廁所」，並找時任信義區某方姓里長到場關心，事後本案竟未送往中山分局，讓該酒店免受至少2萬元的行政裁罰，北檢依貪汙罪起訴時任中山一派出所劉姓所長，但劉姓所長稱2011年8月9日、10日皆休假，根本不知道有這件案子，北院認罪嫌不足，於12月3日判劉姓所長無罪。

中山一派出所於2011年8月10日凌晨，臨檢酒店查獲未成年少年，案發時被叫去幫忙的曾姓員警，將製作完的紀錄表及陳報單，放入公文櫃後，休了幾天假；曾姓警員於審理間證稱，他回來時發現休假前該送出去的文件，竟留在抽屜裡，且送文簿上的紀錄也被塗改，他問了2位同事，蘇姓內勤表示不知為何沒送，另1位余姓同事卻說「有人來關心這個案子」，並要他「不要再多事」，反正這案子也是林姓副所長帶隊的。

方姓里長表示，當晚他接到鍾女電話，隨即到酒店關心，並請在場警員「查清楚」，但由於時間久遠，已忘記事後有沒有再去派出所，但以他的個性是會去；鍾女回憶，臨檢當晚她與警察起了爭執，方姓里長到場關心後，本說要再一起去派出所，但她事後沒接到電話，對後續也不清楚。

劉姓所長辯稱，他於8月9日、10日都休假，期間業務皆由林姓副所長代理，不知為何臨檢案陳報單上竟蓋他的章，且根本沒人跟他報告8月10日晚間，有在酒店查獲少年的案子，他擔任所長期間，既沒接過方姓里長電話，也沒見過他。

蘇姓內勤表示，為了方便作業，所長有留章讓同事取用；林姓副所長也證稱，單子會蓋所長的章，可能是同事為了作業方便違規，他沒看到有人來關說，也沒和劉姓所長討論過本案，當天曾姓員警沒拿這案子給他核，之後也沒向他報告後續，且公文送文櫃是開放的，任何在所內的同仁都能接觸。

北院認為，僅憑曾姓員警聽到、而不是他親眼見證的傳言，不能證明方姓里長是否關說、劉姓所長有沒有親自或指示他人將文件抽走，且依假表，劉姓所長確實於8月9日、10日休假，的確可能因職務由副所長代理，而對本案不知情，而要曾員「不要再多事」的余員則因死亡無法作證，認定罪嫌不足，於12月3日判劉姓所長無罪。

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