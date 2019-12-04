台南警界「3C高手」猝逝！曾在醫師撕票焚屍案建功　同事：他冷天還穿短袖

▲台南市警六分局防治組曾姓警員，外貌年輕健康有活力，卻傳出猝死惡耗，令親友同事難以接受。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局防治組約50歲曾姓警員，12月1日晚間與親友聚餐時，突感身體不適趴下即失去無生命跡象，送醫急救後不治身亡，疑是心肌梗塞猝死；曾員平日身體狀況良好，不菸不酒，無心臟方面病史，好好的一個人就突然走了，親友、同事們都十分震驚，難以接受。

台南市警六分局防治組長陳柏宇表示，曾員從警31年，其中除1年在保五服務，30年都在市警六分局服務，曾員平日工作認真，熱心助人，與長官、同事相處十分融洽，且熱心助人，人緣很好，大家對他讚譽有加，很難接受他突然離世。

曾員過世後留下妻子與一對還在求學的子女，台南市警局會依公務員撫卹辦法及發動警心專案協助家屬度過難關，六分局長陳建民也請與曾妻熟識的女警多予陪伴勸慰，同時提醒員警平日要留意自己身體，注意運動保健，天候氣溫變化時，更要適時增減衣物保溫，平日如身體有不適要馬上就醫檢查，不要強忍拖延。

據了解，曾員對3C、科技及電腦系統、軟體應用方面，十分有興趣，平日都會自行研習讚研，同事無論是電腦設備出、手機、各類軟體應用有任何問題，都會去找曾員幫忙解決，曾員總是馬上放下手中工作，先處理同事的問題，這點同事都感激在心。

此外，現在是科技時代，手機常是聯繫或即時接受各種資訊必要工具，但歷任分局長普遍年紀稍長，都不擅長處理這塊，都找曾員幫忙設定處理手機，甚至要買那一款手機都會詢問曾員意見，請曾員幫忙處理，曾員可說是3C高手，也是長官們的「科技顧問」，深受好評。

值得一提的是，發生在1998年2月下旬，六分局轄區台南市三官路謝政憲婦產科診所，發生歹徒持槍強押醫師謝政憲勒贖3千萬元未遂、撕票焚屍案，當時公部門監視系統幾乎沒有，專案小組就是借重曾員的3C長才，請他協助調閱轉錄民間監視系統影像來分析，而查出犯嫌朝高雄方向逃逸，這與事後破案所查之案情相符，其電腦偵蒐能力可見一斑。

六分局同事指出，曾員年約50歲，但外表看起來頗為年輕，素有「不老男神」稱譽，體能狀況也很好，也很能舉重，印象中好像並不怕冷，天涼時他還穿短袖，平日看起來很健康有活力。12月1日晚間，曾員休假與妻子、家人外出聚餐，到晚上11時多，曾員說隔日要上班，跟友人說要先回家，但起身後突然又趴在桌上，妻子以為他是趴著要拿桌下的東西，後來驚覺呼叫曾員沒有反應，馬上報請救護送醫。

同行親友一面為曾員做CPR、一面打電話通知119，消防局救護員到場接手急救，以救護車送往郭綜合醫院急救時，曾員到院前已無生命跡象，醫護人員為曾員急救1小時仍宣告不治，曾員妻子面對丈夫在她面前倒下辭世，實在難以接受。

12月2日凌晨3時左右，六分局接獲曾員家人通報曾員過世消息，六分局上下十分難過，有同事震驚地說，前一晚8時還與曾員通過電話，沒想到隔天上班聽到他過世消息，實在令人難以置信。目前警方已啟動警心專案，全力協助家屬處理後事事宜。

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