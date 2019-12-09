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365萬「膠帶黏香蕉」遭剝皮吃光！民眾擠爆搶看被最夯藝術...展場撤展了

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「貝浩登畫廊」宣布撤除《喜劇演員》。（圖／取自cattelanbanana IG）

實習記者羅明輝／綜合報導

義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）的作品《喜劇演員》（Comedian），只是把一根香蕉用封箱膠帶貼在牆上，竟在美國邁阿密展時接連以高價賣出3套，立刻引發討論。沒想到12萬美元（約新台幣365萬元）的那套，7日竟遭另一名行動藝術家當場剝皮吃掉，事後展場趕緊換上新的香蕉。不過由於圍觀人群對這幅作品構成了「嚴重的健康和安全風險」，因此展場8日宣布將它撤展。

據《紐約時報》報導，展出《喜劇演員》的「貝浩登畫廊」（Perrotin）發布聲明表示，「我們在8日上午9點左右，遵循建議將該作品拆除，儘管事發（吃蕉事件）後，安排了警衛站崗並建立統一動線，不過現場仍持續出現失控群眾，這對附近這幅作品周圍的藝術品構成了安全影響。」

據了解，卡特蘭名為《喜劇演員》的「鉅作」，其實就是將一根香蕉用灰色的膠帶貼在牆上而已，沒想到這系列的3套作品，最後陸續吸引3名買家，以12萬美元（約新台幣365萬元）至15萬美元（約新台幣457萬元）之間的價格帶回，總金額約39萬美元（約新台幣1188萬元）。

不過由法籍買家買下的《喜劇演員》竟在7日的展出期間，被來自紐約的行動藝術家達圖納（David Datuna）當場吃掉，雖然畫廊及時拿了另一根香蕉替代，同時宣布不會對達圖納索取任何損害賠償，不過最後還是基於「人身安全」考量，決定將作品撤除。


▲ 社群網站出現一系列致敬作品，用膠帶黏貼身邊的各種東西。（圖／取自cattelanbanana IG）

「貝浩登畫廊」方面提到，之所以沒有向達圖納追究賠償責任，是因為他食用香蕉的舉動其實並沒有破壞藝術品本身的價值，畢竟買家們所購買的是買作品背後的抽象概念，以及藝術家防偽證書、安全說明等，並非作品的形體。畫廊也補充，買家要是有需要，可以在五金行或雜貨店內獲取膠帶等相關材料，當原本的香蕉腐爛時，也可以及時更換香蕉。

《喜劇演員》這一連串的事件發生後，「香蕉也能成為天價作品」在社群網路上也引起了有趣又熱切的辯論，除了人專門替香蕉建了專屬Instagram帳戶，還有許多人也紛紛把周遭的東西用膠帶貼在牆壁上做「致敬」，像是麵包、玫瑰，甚至是川普的照片。

 
 
 
 
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►美麗最大的祕密，就是買進來變美麗！

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