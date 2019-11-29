吃完香蕉別丟皮！2色各有功效　澳洲營養師曝：綠皮有助睡眠

▲香蕉皮也具有極高的營養價值。（示意圖／記者蔡玟君攝）

實習記者曾筠淇／綜合報導

香蕉富含鉀和鎂的成分，因此一直被視為非常健康的水果，而且不只果肉，「香蕉皮」也含有大量的膳食纖維、維生素，營養價值極高。亮黃色的香蕉皮有較高比例的抗氧化劑，具有抗癌作用；綠色的香蕉皮則富含色胺酸（amino acid tryptophan）、抗性澱粉（resistance starch），所以對睡眠品質及腸道健康都很有幫助。

據美國《紐約時報》報導，澳洲營養師蘇西.伯雷爾（Susie Burrell）在個人部落格上表示，香蕉皮含有大量的膳食纖維，如果食用就能提高營養攝入量，「總纖維含量將增加至少10%，獲得的維生素B6含量增加近20%，維生素C的含量增加近20%，鉀和鎂的攝入量也都會增加。」

蘇西.伯雷爾並不建議吃完香蕉後，就開始啃食果皮，但可以把香蕉皮切碎或烹煮，並加入冰沙、烘焙食品或咖哩中食用。在經過烹飪後，果皮會變軟，還能分解細胞壁，讓營養更易於吸收，混入食物後，不但可以增加營養含量，且幾乎不會對食物的口感和味道造成影響。

▲食用綠香蕉皮有助於睡眠。（示意圖／取自Pixabay）

蘇西.伯雷爾補充，不同顏色的香蕉皮有著不同的功效，「亮黃色的香蕉皮具有較高的抗氧化劑，具有抗癌作用；而綠色的香蕉皮成熟程度較低，富含色胺酸，與睡眠質量有關。」其中，綠香蕉皮還因為富含了抗性澱粉，因此有益於腸道健康。

此外，因為香蕉含有豐富的鉀和鎂，所以如果定期食用，將有助於預防心臟病、中風，同時還能抵抗動脈硬化。美國阿拉巴馬大學（University of Alabama）在對小老鼠進行實驗時，也發現了香蕉對「動脈」的作用。

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