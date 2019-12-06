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宏泰人壽前董座胞姊演龐氏騙局　吸金1.6億...事發後幫被害人計算損失

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▲保險，保單，業務員，保險業務員，保障。（圖／pixabay）

▲宏泰人壽前董座周國端倍姐姐用來當招牌吸金1.6億元。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

宏泰人壽前董事長周國端，2010年閃辭離開引起保險業界議論，如今竟因胞姊捲入吸金案。從事保險業務的周姊為證明自己的金融專業與投資能力，打著弟弟名號，向保戶、同事鼓吹投資，還宣稱年獲利可達10%到15%，10年吸金1.6億元，最後付不出利息被告，台北地檢署6日依違反《銀行法》等罪起訴周姊，周國端因不知情獲不起訴。

▲金錢，鈔票，理財，投資，存錢，投資型保單。（圖／pakutaso）

▲有被害人拿出3千多萬元，光利息就收回1千多萬元，深信周姊委託弟弟投資有成。（示意圖／pakutaso）

據了解，50多歲的周姊在事件爆發後，已經被公司開除，她從事保險業已20多年，累積不少對她充滿信任的保戶，但她為了繼續擴展業務，讓客戶更信服她，從2007年起，開始對外宣稱，可以請具有精算師資格的有名弟弟周國端幫忙投資，不只保戶，連保險業同事也滿心期待的拿錢、甚至用保單質押借錢加入。

有被害人陸續拿出3千多萬元，靠著周姊保證的10%到15或16%利息，就領了1千多萬元，覺得投資效益果如預期，許多受害人開始揪親友一起加入，直到2017年底，周姊再也無力支付利息，受害人希望至少拿回本金也失敗，這起龐氏騙局才被揭露，總計已有20人遭吸金1.6億元。

▲保險，保單，保障，投保。（圖／pixabay）

▲周姊宣稱可由精算師弟弟周國端幫忙投資，年獲利10%到15%。（示意圖／pakutaso）

周國端和姊姊一起被控吸金詐欺後，辯稱他已長年旅居海外，不知名號被姐姐拿去當成吸金招牌，周姊則坦承其實沒有委託弟弟投資，都是拿去買儲蓄險，或者私人借貸收取較高利息，有的受害人到出庭作證時，都還不清楚自己到底損失多少錢，還要靠周姊幫忙計算受害金額。

檢察官調查後，依違反《銀行法》起訴周姊，同時查扣她名下1間房產準備未來補償被害損失，另周姊的丈夫、兒子雖也被告，但他們都因無證據顯示涉案，因此和周國端同樣獲得不起訴處分。

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