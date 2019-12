【英語多益通】森林大火釀全球危機！相關英文怎麼說？

▲ 澳洲新南威爾士州(New South Wales)大火,(圖/路透)

文/羅伊伶 Janet Lo

自今年八月就引起全球關注的亞馬遜森林大火,至今仍尚未撲滅,持續延燒中,世界各地許多國家也開始出現失控的森林大火,如印尼熱帶雨林、澳洲昆士蘭與雪梨,甚至連寒冷潮濕的北極圈森林都無一倖免。今天就讓我們透過世界各地的森林大火危機,來學習相關的多益單字吧!

at risk 處於危險狀態

僅次於亞馬遜熱帶雨林、同樣有「地球之肺」著稱的印尼熱帶雨林,近期在蘇門答臘與加里曼丹都發生森林大火,造成了嚴重的霾害,甚至威脅到周邊國家人民的生命安全。

The forest fires in Indonesia caused severe air pollution in the neighboring countries, including Singapore and Malaysia, which put people’s health at risk.

(印尼的森林大火造成周邊國家包含新加坡與馬來西亞嚴重的空汙,使人們的健康處於危險狀態。)

at risk為介係詞片語,risk本身是危險的名詞,搭配了介係詞at便成了「處於危險狀態」。

According to the United Nations, more than 2 million Somalians are at risk of starvation caused by severe drought.

(根據聯合國報導,超過兩百萬名索馬利亞人正面臨因嚴重乾旱造成的飢荒危機。)

若將at risk與動詞put合併使用為put…at risk,可用來描述「使…處為危機狀態」。除了用在人或動物的生命安全危險之外,在商業情境也可以用來形容公司財務或營運方面的危機。

Bad investment decisions may put companies at risk.

(不好的投資決策恐造成公司的營運危機。)

若是在at risk中間加入one’s own,為at one’s own risk,就成了「自行承擔風險」的意思。

If you insist on leading the project this way, you do so at your own risk.

(若你堅持用此方法執行這個專案,那風險你就自行承擔吧。)

up to 高達

在澳洲雪梨與昆士蘭州也發生了嚴重的森林大火,雪梨當地正值缺水狀態更加劇了滅火的難度,目前正進入夏季的澳洲溫度更是高於同期的平均溫度,恐使局勢更加惡化。

Forecasters warned that the temperatures in Queensland right now are up to 8 degree Celsius higher than average, and the rainfall in the next few months will be below average.

(氣象預報員警告目前昆士蘭州的溫度較同期平均高出攝氏八度,且接下來幾個月的降雨將會低於平均值。)

up to一詞為介係詞片語,可用來描述數量、價值或層級「至多;高達」某個程度;也可以用來表示「直到…時間點」,與until同義。

Our class is specifically designed for English learners up to intermediate level.

(我們的課程是特別針對英語程度達中級的學習者所規劃的。)

We haven’t decided where to go for the company outing up to/until yesterday.

(我們一直到昨天都還沒決定好員工旅遊要去哪裡。)

然而,up to與until雖然都能用來描述「直到某時間點」,實際使用上意義仍有些微差別。以上面的例句來說,用we haven’t decided… up to yesterday表示「一直到昨天為止都還沒決定,今天也可能是尚未決定的狀態」;但若使用until在同一個句子裡,意思便是「在昨天以前都還沒決定,一直到昨天才決定的」。儘管意思都是「直到某時間點」,但兩個詞彙描述的完成狀態卻有可能不同。

此外,兩者唯一共同點僅限於時間的描述,until無法用來描述數量、價值與層級,因此並非所有情況都可互通使用,如下列例句便是僅能用up to而不能使用until的情況,因為並非在描述時間點而是人數。

This yacht can accommodate up to a maximum of twelve passengers.

(這艘遊艇最多可承載12名乘客。)

to deploy 部署;有效運用

令科學家驚恐的是,單是北極圈森林大火一個月產生的碳排放量就高達五千萬噸,相當於瑞士一整年的碳排放量,世界各地大火的碳排放量又更加劇了溫室效應,造成惡性循環,各國政府也部署軍隊協助滅火。

Russia has deployed its air force to help fight Siberian forest fires.

(蘇俄已部署其空軍至西伯利亞協助森林滅火。)

deploy這個動詞在十八世紀後期用於軍隊或武器的「配置;部署」之意,如deploy weapons(部署武器)、deploy troops(部署軍隊)等用法,其同義字為set up及expand,但在商業情境可用來表達「有效運用」的意思,與utilize為同義字。

The headquarters has recently deployed new mobile devices for store associates to help reduce their tasking hours.

(總部最近配置了新的行動裝置給店內員工,幫助降低他們的勞動時數。)

【多益模擬試題】

1. A job trial period can be __________ 180 days, but in many companies, it’s usually between 60 to 90 days.

(A) by

(B) until

(C) up to

(D) after

2. The unemployment rate in South Africa is high and jobs are at risk __________ many companies are experiencing a financial crisis.

(A) if

(B) as

(C) though

(D) unless

解析:

1. 正解為(C)。題意為「工作試用期可以高達180天,但在許多公司通常都是介於60至90天。」因為描述的是高達幾天為描述最多的天數,(A)為「在…之前」,(B)為「直到」,(C)為「高達」,(D)為「在…之後」,故僅up to「高達」符合句意為正解。

2. 正解為(B)。題意為「南非的失業率高且人們的工作穩定度皆處於危險狀態,因許多公司正面臨著財務危機。」(A)為「若是」,(B)為「因為」,(C)為「即使」,(D)為「除非」。四個選項皆為連接詞,但空格字意應為「因為」,故僅as符合具意為正解。

