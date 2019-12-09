逃命片曝光！紐西蘭火山爆發「黑煙毒氣飄散」增至5死　外籍遊客喪命

▲ 懷特島火山爆發，多數傷者被燒傷。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

紐西蘭懷特島（White Island）9日火山爆發，當局已證實至少5人遇難，死者來自不同國家，且至少10人下落不明。由於當地火山灰與有毒氣體不斷飄散等因素，警方與緊急服務機構已無法在島上持續搜尋失蹤人口，總理阿爾登現已起程前往北島城市華卡塔尼視察慰問。

綜合紐西蘭國家廣播電台（RNZ）等外媒報導，懷特島火山於當地下午2時許爆發，噴出的大量火山灰直衝3658公尺（1.2萬呎）高空，當局隨即調升警戒程度至第4級。警方表示，在火山噴發的那一刻，原以為周邊海域及島上的人數為100人，目前下修為50人；最新消息指出，稍早已有23人被帶離懷特島，死亡人數已來到5人，其他多數傷者被燒傷。

紐西蘭郵輪協會（New Zealand Cruise Association）執行長蘇利文（Kevin O’Sullivan）提到，當時有一組30人至38人的旅遊團正在懷特島參觀，但仍不見這些人的身影，目前已經把旅客國籍等資訊轉交給警方。

總理阿爾登（Jacinda Ardern）前往北島城市華卡塔尼（Whakatane）瞭解最新狀況時表示，目前仍有數名遊客下落不明，已知當中包含紐西蘭人及海外人士，正與外交部保持密切聯繫，同時確保警方、緊急應變人員能擁有所需資源進行後續處理；只不過，警方稍早強調，礙於火山有可能再度噴發等危險狀況，相關人員現階段無法登島救援，「現在警察和搜救隊去島上太危險了，但相關評估仍在持續進行中。」

Checked photo timestamps. Last photo from me standing on the land was 13:49; this first photo of the eruption was 14:12, about a minute or two into the eruption. pic.twitter.com/hyqQuO4vNq — Michael Schade (@sch) December 9, 2019

紐西蘭地質與核子科學研究所（GNS Science）葛萊爾希珥（Ken Glairdhill）博士表示，火山在過去幾周活動增加，所以提高警戒級別，但仍是不可預測的，無法保證未來24小時內不會再噴發，「這次噴發的程度並不算大，感覺就像是『清嗓子』一樣。」

另據Stuff報導，火山口監視器捕捉到的噴發前一刻畫面，似乎有人正在參觀。根據推特流傳的畫面，一架直升機因為火山爆發損毀，且在大量濃煙升空的同時，許多在島上的人搭乘小船逃離。

澳洲總理莫里森也在推特發文表示，「在紐西蘭懷特島火山噴發後，一場可怕的悲劇正在上演。已知有澳洲人受到波及，目前正在確認他們的身體健康狀況。」

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