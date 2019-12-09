保守黨贏面大增！英國大選倒數3天　工黨「脫歐立場不明」成暗傷

▲英國首相強生主打脫歐。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國大選倒數3天，根據最新民調顯示，首相強生（Boris Johnson）所領導的保守黨以41%的支持率，贏過工黨的32％，雙方差距再度拉大。而這次大選對於英國來說，無非是為了解決延宕已久的脫歐窘境，因此歐盟也特別關注，預計會在12日舉行的歐盟峰會上，針對脫歐談判進行討論。

英國本周末的各大民調顯示，保守黨（Conservative）以8至15個百分點穩定領先工黨（Labour）。以《獨立報》（The Independent）的數據來說，保守黨的支持度為41％、工黨為32％、自由民主黨14％，而脫歐派大將法拉吉（Nigel Farage）所領導的脫歐黨，則獲得4％的支持率。

▲科賓對脫歐立場不明。（圖／路透）



本次提前大選的目的，為的就是解決英國延遲已久的脫歐問題，儘管工黨目前支持度較低，保守黨還是有望勝選，但若是保守黨福法取得下議院絕對多數，那麼他想一舉通過的脫歐協議仍會卡關。歐盟各國也相當關注這次大選，歐洲理事會表示，12日召開的領袖冬季峰會，英國脫歐談判將會是主要討論議題之一。

英國大選期間各黨派所關注的，幾乎都是以民生議題為主，這次保守黨與工黨也都提出了結束十年撙節、加強公共建設投資等計畫。不過這次的狀況則不然，更黨派的脫歐態度也是選民關注的焦點，在強生苦打「絕對脫歐」的口號之下，工黨領袖科賓（Jeremy Corbyn）對於脫歐的立場是中曖昧搖擺，自然也喪失了選民的青睞。

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